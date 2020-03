100 trường hợp tại Đà Nẵng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35 nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính

Theo thông tin trên Infonet, tối 13/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng thông báo tin vui đến người dân TP về việc cách ly và xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) và bệnh nhân N.T. T.N (bệnh nhân thứ 35).

Cụ thể, tính đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định có tổng cộng 247 trường hợp F1 với 3 bệnh nhân này. Họ đang được cách ly y tế.



Về 2 bệnh nhân người Anh, tổng số F1 từ họ 147 người. CDC Đà Nẵng đã lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm đối với 133 người. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân thứ 35 (29 tuổi, nữ nhân viên N.T.T.N. siêu thị Điện máy Xanh ở 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu). Ngoài ra, chưa có thêm trường hợp F1 nào từ 2 bệnh nhân này dương tính với COVID-19.

132 trường hợp còn lại từ 2 bệnh nhân trên đều có kết quả âm tính. Có 4 người làm việc tại nhà hàng 7 Bridges, 4 người làm việc tại Bar Bamboo 2, 13 người làm việc tại sân golf Bà Nà Hills, 3 người đi trên cùng chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng, 01 người làm việc tại Nhà hàng Cá Lửa và 7 người làm việc tại Charm Spa Grand Đà Nẵng.

Bên cạnh đó có 2 người làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh, 3 người làm việc tại Nhà hàng El Gaucho, 1 người làm việc tại Nhà hàng La Maison, 8 người làm việc tại Montgomerie Golf Club, 6 người làm việc tại Nhà hàng Nướng Đà Thành, 4 người làm việc tại Pizza 4P's, 2 nhân viên y tế Trung tâm Y tế Hải Châu và 75 người làm việc tại Khách sạn Vanda.



Những trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân người Anh kia, cơ quan chức năng cũng xác định có 186 trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần bệnh nhân (F2) và đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 6 trường.

Về tình hình Sức Khỏe của bệnh nhân thứ 35, chị N.T.T.N, đến 17h chiều 13/3, cơ quan chức năng xác định có 100 trường hợp F1, đã lấy mẫu xét nghiệm cho cả 100 người và tất cả đều cho kết quả âm tính.





2 du khách người Anh có kết quả âm tính

Những trường hợp F1 này gồm: 8 người thân, 12 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, 1 nhân viên y tế Bệnh viện Gia Đình, 15 nhân viên y tế Bệnh viện Phổi, 3 nhân viên siêu thị Danavimart, 2 nhân viên Trung tâm cấp cứu 115, 3 nhân viên Trạm y tế phường Bình Thuận, 14 nhân viên siêu thị Điện máy Xanh (07 Nguyễn Văn Linh) và 1 người mua hàng tại đây, 41 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động (325 đường Điện Biên Phủ).



Đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa phát hiện có trường hợp F1 nào từ bệnh nhân thứ 35 dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, CDC Đà Nẵng cũng xác định có 130 trường hợp F2 từ bệnh nhân thứ 35 và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Kết luận lại, cho đến hết ngày 13/3, Đà Nẵng chỉ ghi nhận duy nhất bệnh nhân thứ 35 còn cho kết quả dương tính với COVID-19, nhưng không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, kết quả X-quang phổi từ ngày 10/3 đến ngày 12/3 bình thường. Trong khi đó, 2 bệnh nhân người Anh đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính.

Hiện cả 3 trường hợp này đang được tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời ngành y tế TP đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly và tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp F1 với 03 bệnh nhân này.

Minh Tú (t/h)