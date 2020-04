1.000 sinh viên và công dân Việt Nam tại Mỹ đăng ký về nước tránh dịch COVID-19

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi trao đổi trực tuyến giữa Đại sứ quán, các cơ quan Tổng lãnh sự Việt Nam tại với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam Mỹ về các biện pháp hỗ trợ công dân và du học sinh trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc, đến nay, chính quyền Hoa Kỳ không có chính sách bắt buộc công dân hay du học sinh nước ngoài phải rời khỏi nước này. Tuy nhiên, hiện có khoảng 1.000 công dân và sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã đăng ký về nước bằng máy bay thương mại của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét xử lý nhu cầu về nước của các công dân. Các chuyến bay thương mại đón công dân theo nguyện vọng sẽ được bố trí dựa trên cơ sở đảm bảo phù hợp với năng lực cách ly tập trung, năng lực điều trị y tế và kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi trao đổi, đại sứ đề nghị công dân Việt Nam, du học sinh trong thời gian này cần bình tĩnh, tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại về phòng ngừa dịch bệnh, giãn cách xã hội và nên tiếp tục ở lại nếu điều kiện cho phép.

Thời gian qua, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại Việt Nam đã hết sức nỗ lực, được biệt ưu tiên công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ các du học sinh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Đại sự quá đã tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh như trang mạng, thư điện tử và đường dây nóng 24/7. Đại sứ quán cũng đã vận động các cơ quan sở tại Hoa Kỳ có các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam; bảo đảm môi trường an toàn, ổn định để du học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu, sinh sống tại Hoa Kỳ.

Trước đó, hôm 22/3, khoảng 40 người Việt Nam trong đó có các du học sinh đã bị mắc kẹt tại sân bay Dallas (bang Texas, Mỹ) do chuyến bay về Việt Nam quá cảnh Sân bay Narita, Nhật Bản bị hủy.

Đến tối 22/3 theo giờ địa phương, gần 30 thành viên trong nhóm này đã đổi được vé về Việt Nam qua sân bay San Francsico (Mỹ) và Hong Kong (Trung Quốc).

Mãi tới chiều tối 23/3, 13 sinh viên còn lại trong nhóm này đã di chuyển từ sân bay Dallas về tới sân bay San Francisco. Tuy nhiên, do vé máy bay về Việt Nam qua Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục bị hủy nên nhóm sinh viên này lại tiếp tục mắc kẹt ở sân bay San Francisco. Ngoài số này, thời điểm đó ở sân bay San Francisco còn có thêm du học sinh Việt Nam từ các nơi khác cũng bị kẹt lại do chuyến bay bị hủy, tổng số đã lên tới khoảng 20 người.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử cán bộ ra sân bay trực tiếp động viên tinh thần, hỗ trợ đưa các công dân về chỗ ở tạm an toàn và tiếp tục giúp tìm chuyến bay khác để về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

