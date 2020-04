100.000 tín đồ Bangladesh dự đám tang thủ lĩnh Hồi giáo bất chấp lệnh phong tỏa

Theo thông tin từ tờ AFP, đám tang của giáo sĩ Hồi giáo Jubayer Ahmad Ansari được tổ chức ở thị trấn Sarail, Bangladesh ngày 18/4 đã thu hút khoảng 100.000 tín đồ tham gia bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc giữa đại dịch COVID-19.



Các nhà chức trách địa phương cho biết, ban đầu cảnh sát thỏa thuận với Các nhà chức trách địa phương cho biết, ban đầu cảnh sát thỏa thuận với gia đình chỉ cho phép khoảng 50 người tham dự đám tang với mong muốn hạn chế tụ tập đông người để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.



Tuy nhiên, khi đám tang diễn ra thì số người tham dự lại đông hơn rất nhiều lần so với dự định ban đầu. Số lượng tín đồ tham dự đám tang quá lớn, áp đảo lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường khiến các nhà chức trách bất lực, không thể làm gì được.

Ảnh: AFP.

Theo những người tổ chức, đám tang thu hút khoảng hơn 100.000 người tham gia; trong khi đó trợ lý thủ tướng Bangladesh Shah Ali Farhad ước tính, con số thực có thể lớn hơn thế.

Từ hôm 26/3, Bangladesh đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ hôm 26/3 sau khi virus corona bùng phát trên diện rộng. Trước đó, các nhà chức trách nước này cũng cấm tụ tập đông người cũng như các buổi cầu nguyện từ 5 người trở lên.

Tới sáng 19/4, Bangladesh ghi nhận gần 2.200 ca nhiễm COVID-19 với 84 trường hợp tử vong. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đề nghị người dân cầu nguyện tại nhà trong dịp tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, một nhóm giáo sĩ có sức ảnh hưởng đã kêu gọi tín đồ Hồi giáo tới các thánh đường tham gia những buổi cầu nguyện tập trung quy mô lớn.

Mới tháng trước, ít nhất 25.000 người đã tham dự một buổi cầu nguyện tập trung ở thành phố Raipur để cầu nguyện cho đất nước thoát khỏi dịch COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Không chỉ riêng gì ở Bangladesh, hôm 12/4 vừa qua, khoảng 3.000 người Ấn Độ đã tụ tập tại thành phố Madurai (bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ) để tham dự đám tang của một con bò bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID-19.

Được biết đám tang long trọng này dành cho một bò đực 10 tuổi. Nó đã giành chiến thắng trong lễ hội đấu bò tót Jallikattu truyền thống và trở thành niềm tự hào của chủ sở hữu cũng như của cả làng. Nhờ vậy nó đã trở thành một con bò thiêng trong ngôi đền Chellayee Amman bang Tamil Nadu.



Thùy Nguyễn (t/h)