Sở GTVT TP.HCM đề xuất 11 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng do COVID-19

Ngày 20/4, Sở GTVT TP.HCM cho biết, đơn vị đang rà soát, tham mưu kiến nghị cấp thẩm quyền các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhằm kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu tối đa các thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Sở GTVT TP.HCM đưa ra 11 đề xuất như sau:

1. Miễn, giảm lãi vay và kéo giãn thời gian vay, giãn trả nợ gốc ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

2. Miễn, giảm hoặc giãn các khoản thuế có liên quan như giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền thuê đất.

3. Có cơ chế cho quỹ lương, thưởng phúc lợi năm 2020 từ 90% trở lên so với bình quân thực hiện năm 2019 cho các đơn vị 100% vốn do nhà nước quản lý.

Phương tiện vận tải hành khách công cộng bị thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19

5. Tạm dừng hoặc kéo giãn thời gian đóng BHXH, BHXH đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất đối với phương tiện.

6. Miễn, giảm hoặc có giải pháp kéo giãn thời gian đóng phí bảo trì đường bộ.

7. Hoàn trả lại hoặc kéo dài thời gian sử dụng đối với các phương tiện mua trước phí cầu đường tháng, quý, năm.

8. Chỉ đạo các nhà cung cấp giãn thời gian đóng phí duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

9. Giảm 50% giá dịch vụ xe, ra vào bến tại các bến xe khách liên tỉnh trong 3 tháng đầu kể từ ngày được hoạt động trở lại.

10. Miễn, giảm hoặc có giải pháp kéo giãn thời gian đóng phí và lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa.

11. Riêng đối với các tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá, sẽ lập dự toán riêng trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng các khoản chi phí hợp lý cần hỗ trợ cho các đơn vị vận tải (3 doanh nghiệp và 9 Hợp tác xã).

Trước đó, cũng theo Sở GTVT TP.HCM, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải trên địa bàn TP đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt phải kể đến hoạt động vận tải hành khách công cộng, khối lượng vận chuyển hành khách công cộng sụt giảm.



Cụ thể, từ ngày 1/2 đến hết ngày 27/3, sản lượng đạt 45.100.675 lượt hành khách, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2019. Từ ngày 28/3 đến ngày 31/3 khối lượng vận chuyển hành khách công cộng là 958.807 lượt hành khách, giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019.

