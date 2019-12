Philippines: 11 người chết, 300 người nhập viện vì uống rượu dừa

Bộ Y tế Philippines thông tin: “Điều đáng buồn là tất cả các bệnh nhân nhập viện đều có tiền sử tiêu thụ lambanog. Một số người mua để uống giải khát và tổ chức tiệc sinh nhật, trong khi hầu hết những người còn lại được biếu để liên hoan trong tiệc giáng sinh”.



Lambanog là loại rượu lên men từ dừa ở Philippines được sử dụng nhiều trong các ngày lễ lớn. Ảnh: Aljazeera



Sau khi uống xong, các nạn nhân đều có các triệu chứng như đau bụng và chóng mặt. Ít nhất 11 đã thiệt mạng và 300 người khác phải nhập viện điều trị nghi ngộ độc rượu. May mắn thay, có 2 người đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Rượu lambanog được nấu từ nhựa dừa nên còn được gọi là rượi dừa hay vodka dừa. Loại rượu này thường rất nặng, có thể lên đến 80% nồng độ cồn nếu được chưng cất 2 lần.



Theo các nhà chức trách Philippines, việc sản xuất đồ uống và rượu không được kiểm soát có thể chứa nhiều chất phụ gia nguy hiểm như methanol. Bộ Y tế cũng khẳng định, các xét nghiệm và mẫu của lambanog còn sót lại sẽ được thu thập và phân tích cụ thể.



11 người chết, 300 người nhập viện vì uống rượu dừa. Ảnh: Reuters.



Trước đây, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Philippines cũng đã từng cảnh báo về vấn đề này. Mới năm ngoái, cũng có khoảng 21 người chết vì uống lambanog.



