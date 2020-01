12 con giáp nên ăn gì để cả năm may mắn?

Dưới đây là danh sách các món ăn mà 12 con giáp nên thưởng thức vào dịp đầu năm để mang lại may mắn cho mình (thông tin mang tính chất tham khảo).



Tuổi Tý, Dần, Ngọ: Thịt gà luộc



Gà luộc là món ăn quen thuộc trong mọi mâm lễ cúng, mâm cỗ và mâm cơm liên hoan. Đặc biệt đầu năm mới, người Việt thường dâng gà cúng để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, ước mong điều tốt đẹp trong năm mới.



Năm mới này, những người thuộc tuổi Tý, Dần, Ngọ sẽ trải qua nhiều thử thách với nhiều công việc phức tạp. Do đó, món thịt gà luộc là món nên thưởng thức đầu năm, màu vàng tươi của da gà sẽ mang lại khởi đầu thuận lợi và cả năm may mắn.

Tuổi Sửu, Thân: Xôi gấc



Với màu đỏ cam rực rỡ, xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, “đỏ” cả năm, đặc biệt cho những người tuổi Sửu và tuổi Thân.



Năm nay, Tử vi các tuổi Tỵ, Hợi, Mão cho thấy một chút rắc rối nhỏ trong việc tiền bạc. Do đó, ăn cá đầu năm sẽ mang lại may mắn bởi những loại cá có vảy lớn màu bạc sẽ mang đến tiền bạc đề huề, rủng rỉnh…

Tuổi Mùi: Bánh chưng



Từ trước đến nay, bánh chưng vốn vẫn được xem là biểu tượng cho sự quy tụ đất trời, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Năm nay, người tuổi Mùi nên thưởng thức bánh chưng đầu tiên để cả năm ấm no, sung túc.

Tuổi Tuất: Đu đủ



Năm 2020, tuổi Tuất khá thuận lợi trong mọi việc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên khai đũa đầu năm bằng món đu đủ để cả năm ấm no, viên mãn và may mắn hơn.



Tuổi Dậu: Bánh ngọt



Năm mới này, mọi chuyện của người tuổi Dậu trở nên áp lực và có phần rối rắm, thế nhưng một chút bánh ngọt đầu năm sẽ “cứu vãn” mọi thứ. Bánh ngọt sẽ mang đến cho các quý cô tuổi Dậu sự ngọt ngào và lãng mạn, đặc biệt là trong tình yêu.



Tuổi Thìn: Dưa hấu



Không chỉ có sắc đỏ may mắn, những hạt dưa hấu đồng nghĩa với từ “cát” trong tiếng Hán biểu thị cho sự cát tường, như ý. Hình dáng tròn trịa của dưa hấu cũng mang lại nhiều may mắn. Do đó, người tuổi Thìn nên ăn một miếng dưa hấu nhỏ vào sáng ngày đầu năm để cả năm rực rỡ tài lộc.