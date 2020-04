12 công dân Việt Nam bị mắc kẹt một tuần tại sân bay Nhật đã được đón về nước

Sáng nay, ngày 12/4 những công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Narita, Nhật Bản hơn 10 ngày qua do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh, đã được đón về quê nhà.

Hãng hàng không Vietnam Arilines cho biết, hãng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan chức năng Nhật Bản để vận chuyển 12 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay VN311 Tokyo - Hà Nội, vào sáng nay 12/4.



Những công dân này nằm trong số các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày qua do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng, chống dịch Những công dân này nằm trong số các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày qua do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19 và các hãng hàng không đã dừng bay đến Việt Nam.

Các công dân Việt Nam đã được đưa về nước sáng nay (Ảnh: Thanh Niên)





Bên cạnh đó, hành khách trên chuyến bay này còn có các công dân Việt Nam thuộc diện đặc biệt khó khăn và không có nơi ở ổn định tại Nhật Bản, được Đại sứ quán hỗ trợ hồi hương.



Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, chuyến bay VN311 Tokyo - Hà Nội của hãng là chuyến bay vận chuyển hàng hóa và chỉ chở thêm số hành khách cần hỗ trợ khẩn cấp.



Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, cùng với đó, các hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, cùng với đó, các hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng Sức Khỏe trước khi lên tàu và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình.

Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, các hành khách sẽ được đưa đi cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định, còn máy bay được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng.



Hiện, các nhà chức trách và Vietnam Airlines vẫn đang phối hợp, đánh giá tình hình để tiếp tục tổ chức các chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam trong thời gian tới.



Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hãng hàng không Vietnam Arilines đã phối hợp với nhà chức trách tại nhiều quốc gia để thực hiện những chuyến bay hồi hương cho cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, như chuyến bay đặc biệt đưa người Việt Nam tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước, chuyến bay hồi hương cho người Việt từ Philippines, châu Âu, Thái Lan, chuyến bay chở công dân Đức, Liên minh châu Âu về nước…

Your browser does not support HTML5 video.

Bản tin COVID-19 ở Việt Nam và thế giới- Bộ Y tế

Xem thêm: Phi công người Anh đã xét nghiệm âm tính nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch