12 khách nước ngoài cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 sang du lịch, Ninh Bình phong tỏa 2 khách sạn

Báo Người Lao Động thông tin, chiều tối 7/3 Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác phòng chống dịch. Cuộc họp diễn ra sau khi trên địa bàn đã có 1 trường hợp dương tính với COVID-19.

Hình ảnh cuộc họp.

Sau khi tiến hành rà soát, huyện Hoa Lư xác định 8 khách người Anh đã lưu trú tại khách sạn Hidden Charm (khu du lịch Tam Cốc - Bích Động), sau đó đi Cát Bà (Hải Phòng) và hiện tại đang được cách ly. 4 khách còn lại cũng là người Anh thì có 2 khách ở một khách sạn ở Tam Cốc cùng 2 người bạn và 2 khách lưu trú tại 1 homestay trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Nắm được tình hình, huyện đã phối hợp với Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở trên dừng hoạt động, tiến hành cách ly, theo dõi toàn bộ những người đi cùng chuyến bay với chị N. cùng khách nghỉ tại các khách sạn và những người tiếp xúc gần.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hai khách sạn ở Tam Cốc gồm hơn 200 khách và nhân viên bị phong tỏa, 1 homestay ở Hoa Lư cũng trong tình trạng tương tự. Những nơi này được tiến hành phun tiêu độc, khử trùng và lấy mẫu những người nghi nhiễm để xét nghiệm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 21 trường hợp mắc bệnh COVID-19 (4 ca ở Hà Nội), trong số đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?