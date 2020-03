Mùa dịch nên biết: 12 loại thực phẩm có tác dụng làm sạch phổi, ngăn ngừa các bệnh hô hấp

Mỗi ngày một người trung bình hít thở khoảng 20000 lần, toàn bộ không khí do con người hít thở đều được lọc ở phổi. Do đó, các nang phổi trực tiếp tiếp xúc với bụi bẩn, vi rút, vi khuẩn gây bệnh... Việc thường xuyên làm sạch phổi đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ các nang phổi trước tác nhân gây bệnh, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn , viêm phổi, bệnh do nhiễm trùng hay ung thư phổi, viêm phế quản , xơ nang...