12 ngày ẩn nấp và cuộc đào tẩu bất thành của Tuấn Khỉ trước khi bị tiêu diệt

Đề nghị truy tố 18 nguời tiếp tay cho Tuấn Khỉ bỏ trốn

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ hay Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bắn chết 5 người ở Củ Chi gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 1/2020.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định, co 19 người liên quan đến hành vi phạm tội. Trong đó bị can chính là Lê Quốc Tuấn đã tử vong nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 18 bị can liên quan với nhiều tội danh: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che dấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, chiều ngày 29/1, Tuấn đến sơi bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đánh bạc. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện nhờ em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi) về nhà mẹ đẻ lấy 100 triệu đồng.

Lê Quốc Tuấn bắn chết 5 người trước khi bị tiêu diệt

Trong quá trình đánh bạc, Tuấn Khỉ xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới nên bỏ đi. Khoảng 1 tiếng sau, Tuấn quay lại với khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn. Tại đây, Tuấn nã súng bắn nhiều người trong sới.

Kết luận điều tra thể hiện, sau khi bắn chết 4 người trong sới bạc và làm bị thương 1 người, Tuấn cướp xe SH cùng túi tiền 802 triệu đồng. Tuấn điều khiển xe SH đến nhà bạn là Phạm Thanh Tâm (Tý Ba Dòm, SN 1987, quê ở Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi). Tuấn đưa túi tiền cho Tâm nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn tiếp tục gây ra 2 vụ cướp khác và làm 1 người tử vong.

Rạng sáng ngày 30/1, trên đường trốn chạy, Tuấn đã ném chiếc xe máy cướp được xuống kênh và bơi qua nhà người quen là Võ HồnG Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để lẩn trốn. Tại đây, Tuấn gặp Tâm và người em họ tên Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi).

Thanh đưa cho Tuấn một chiếc điện thoại để liên lạc. Đến ngày 1/2, Tâm giao nhà cho Tuấn rồi chạy xe đi Đồng Nai. Còn Thanh ghé cửa hàng điện thoại mua sim và gọi điện cho Lý Văn Mè (31 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi) thông báo việc đã gặp Tuấn.

Ngoài ra, Thanh còn liên lạc với chị ruột là Nguyễn Kim Ngân để bàn bạc kế hoạch giúp Tuấn Khỉ bỏ trốn. Theo cơ quan điều tra , Ngân đã gặp Mè và thông báo về tình hình của Tuấn Khỉ cho người này.

Khi gặp Mè, Ngân còn đưa cho đối tượng này sim và số điện thoại của Tuấn để liên lạc. Sau đó, Mè đã gọi điện cho Tuấn và nạp cho người này 2 thẻ điện thoại với số tiền 200.000 đồng.

Trong suốt 12 ngày Tuấn ẩn nấp, Thanh liên tục liên lạc với Tuấn để tìm cách đưa đi trốn. Có lần, Tuấn đề nghị Thanh đưa đi trốn bằng xe máy nhưng do Công an bao vây chặt nên Thanh sợ và bàn cách trốn bằng taxi.

Cuộc đào tẩu bất thành

Theo như kế hoạch đã bàn, ngày 9/2, Thanh liên lạc với tài xế taxi là Đặng Trung Ngọc nhờ chở Tuấn đi Vũng Tàu. Nhưng trên đường đón Tuấn thì xe bị hỏng nên kế hoạch tạm hoãn lại.



Đến rạng sáng ngày 10/2, Ngọc đang ở nhà thì Thanh gọi điện, nhăn tin hỏi có đi được không. Ngọc báo giá 2 triệu đồng với điều kiện có Thanh đi cùng và Tuấn phải tháo súng AK bỏ vào balo, quấn băng keo lại thì mới dám chở.

Một lúc sau, Thanh gọi điện lại thông báo cho Ngọc là không liên lạc được với Tuấn Khỉ nên quyết định hủy chuyến xe này. Nhưng ít giờ sau, Thanh lại gọi điện hỏi Ngọc trong vài ngày tới có thể chở Tuấn đi Vũng Tàu không. Ngọc nhận lời và kèm theo điều kiện phải bao xe 3 ngày với giá 6 triệu đồng.

Khu vực nhà hoang Tuấn ẩn náu và bị tiêu diệt

Song lại thêm lần nữa Thanh gọi điện báo không liên lạc được với Tuấn Khỉ. Sau đó, Ngọc thấy không chắc chắn nên đã từ chối chở Tuấn Khi đi trốn.

Trong quá trình vây ráp truy tìm, cơ quan điều tra phát hiện Tuấn đang ẩn náu tại căn nhà hoang trên Tỉnh lộ 15 đoạn giáp ranh 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Đến tối ngày 13, rạng sáng ngày 14/2, Công an tổ chức lực lượng vây bắt Tuấn Khỉ. Song Tuấn kiên quyết chống trả nên lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt.

Cơ quan điều tra xác định, Tâm, Thanh, Ngân, Ngọc, Mè biết Tuấn Khỉ sát hại 5 người, cướp tàu sản và đang bị truy nã nhưng không tố giác tội phạm mà bao che, giúp sức cho Tuấn ẩn náu, trốn chạy.

Từ những cáo buộc trên, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Tâm, Thanh, Ngân, Mè bị về tội Che giấu tội phạm và truy tố Ngọc về tội Không tố giác tội phạm.

Về khẩu súng AK và 100 viên đạn, Phạm Thanh Tâm khai, mua của một người ở Campuchia với giá 20 triệu đồng; mua khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Tuấn cất giữ sau đó Tuấn dùng súng này gây án.

Your browser does not support HTML5 video. Toàn cảnh vụ Tuấn "khỉ"

Nga Đỗ (t/h)