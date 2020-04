'Cung đường' lây truyền của 12 người mắc COVID-19 ở ổ dịch thôn Hạ Lôi

Hiện tại, thôn Hạ Lôi đang là ổ dịch COVID-19 đáng lưu ý nhất cả nước khi liên tục ghi nhận những ca bệnh mới ở khu vực này trong những ngày qua. Đến tối 13/4, thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, 12 người mắc COVID-19 ở ổ dịch thôn Hạ Lôi lây truyền ra sao?



Người đầu tiên mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi chính là bệnh nhân 243. Đây là bệnh nhân nam, 47 tuổi từng có tiền sử đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Người đầu tiên mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi chính là bệnh nhân 243. Đây là bệnh nhân nam, 47 tuổi từng có tiền sử đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai (hôm 12/3) và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện.



Khi đưa vợ đi khám tại Trung tâm Miễn dịch Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai hai vợ chồng bệnh nhân 243 đã đến nhiều khu vực như: Phòng khám, phòng lấy máu xét nghiệm, phòng siêu âm và khu vực mua thuốc; người đàn ông này cho biết luôn đeo khẩu trang trong quá trình này. Đến 12h cùng ngày, BN243 đưa vợ về bằng xe máy.

Khi trở về nhà ở thôn Hạ Lôi, BN 243 có lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp, đến nhiều nơi, đi nhiều chỗ, tiếp xúc với rất nhiều người. Cụ thể, ngày 14-15/3, BN243 đi ăn cưới cháu gái gần nhà, tiếp khách nhiều mâm cỗ.

Ảnh: Dân trí.



Ngày 15/3, BN243 đi ăn giỗ tại nhà mẹ vợ (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh), tiếp xúc với nhiều người trong gia đình, có nhiều người cao tuổi. Ngày 15-21/3, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và 2 anh trai nhà gần đó. BN243 cho biết, mỗi khi ra ngoài có đeo khẩu trang vải.





Ngày 20-22/3, BN243 đến chơi tại một số nhà bạn bè cùng thôn (đã có danh sách đầy đủ). Ngày 22-26/3, BN243 đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.



Ngày 30/3, nhận được thông tin những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10-28/3 phải khai báo y tế, BN243 được Trạm Y tế xã hướng dẫn tự theo dõi Ngày 21/3, bệnh nhân có dấu hiệu đau mỏi người, sốt. Cho rằng bị cảm cúm nên BN243 ra hiệu thuốc gần nhà mua 1 vỉ thuốc cảm cúm về uống. Hôm sau bệnh nhân cảm thấy đỡ mỏi và không sốt.Ngày 20-22/3, BN243 đến chơi tại một số nhà bạn bè cùng thôn (đã có danh sách đầy đủ). Ngày 22-26/3, BN243 đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.Ngày 30/3, nhận được thông tin những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10-28/3 phải khai báo y tế, BN243 được Trạm Y tế xã hướng dẫn tự theo dõi Sức Khỏe tại nhà.

Ngày 2/4, BN243 đi tảo mộ sau, ăn trưa cùng 4 người khác trong họ. Ngày 3-4/4, BN243 tiếp tục đi thu mua, làm và giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá. Ngày 2-5/4, BN243 tiếp xúc với những người trong gia đình và nhà 2 anh trai; đi sửa xe máy nhà anh Q. (đối diện nhà); đi mua mỳ ăn liền và bả chuột tại nhà anh T., chị H. (cùng khu).



Trưa 4/4, BN243 đưa cháu dâu, cháu trai đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, ông tiếp xúc với một số bác sĩ. Sau đó, bệnh nhân cùng một số người nhà đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm cháu dâu và tiếp xúc với 1 bác sĩ khám bệnh cho cháu dâu.



Đến 17h ngày 5/4, BN243 cùng em trai (Q.D.T.) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bằng xe máy, ông tiếp xúc với 1 bác sĩ vào lúc 8h30. Trong thời gian ở bệnh viện, BN243 chủ yếu ngồi ở phòng chờ, đến 23h30 thì về nhà.



Ngày 6/4, BN243 nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng là, nguồn lây của bệnh nhân 243 vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu không rà soát những công dân từng đến BV Bạch Mai để lấy mẫu xét nghiệm thì cũng không phát hiện được ca bệnh này cũng như cách ly, xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi.



Bệnh nhân 243 đã lây nhiễm trực tiếp cho 4 người khác, bao gồm bệnh nhân 250, 253, 254, 257. Bệnh nhân 254 lại lây cho bệnh nhân 259, 262; bệnh nhân 257 thì lây cho bệnh nhân 258.

Trong thôn Hạ Lôi còn có 4 ca mắc COVID-19 khác là bệnh nhân 260, bệnh nhân 261, bệnh nhân 263 và bệnh nhân 264. Bệnh nhân 260 chỉ ở trong thôn, nhưng lại có thói quen mua thịt tại quán mà bệnh nhân 259 hay tới mua thịt. Ngày 6/4, bệnh nhân này có tiếp xúc gần với 2 người F1 của bệnh nhân 243 khi đi giao hoa.

Bệnh nhân 261 cũng ở trong thôn, bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân 263 và bệnh nhân 264 thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4, đến ngày 13/4 nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài bệnh nhân 243, bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi cũng có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Bệnh nhân này là nam, 26 tuổi đang làm tại nhà máy Samsung Bắc Ninh. Thông tin từ nhà máy Samsung Bắc Ninh cho biết, bệnh nhân 262 là nhân viên bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV).

Hàng ngày, bệnh nhân 262 di chuyển từ Hà Nội đến công ty bằng xe theo tuyến cố định, 2 lần/ngày, tiếp xúc 40 người.

Dù bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt từ 31/3 nhưng mãi đến 6 - 7/4 mới nghỉ làm ở nhà cách ly. Như vậy, bệnh nhân mỗi ngày tiếp xúc với 40 người trên xe đưa đón trong 1 tuần liên tục.



Ngay trong 13/4, UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận có 106 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 262; trong đó 44 trường hợp được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, Hà Nội cũng đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), lấy 270 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần.



Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4



Thùy Nguyễn (t/h)