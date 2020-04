12 tỉnh, thành thuộc nhóm 'nguy cơ cao' được kiến nghị tiếp tục kéo dài cách ly xã hội

Sáng 15/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được báo cáo của 58 tỉnh, thành đề xuất phương án giãn cách xã hội sau ngày 15/4.

Trong đó, có tới 24 tỉnh, thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 4; 3 tỉnh thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ít nhất 1 tuần; 2 tỉnh đề nghị giãn cách xã hội đến khi không còn ca bệnh lây nhiễm thứ phát; 3 tỉnh đề nghị giãn cách tỉnh với tỉnh và 3 tỉnh đề nghị bỏ giãn cách xã hội đối với một số tỉnh chưa có dịch bệnh.

Đến chiều cùng ngày, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã quyết định chia các tỉnh - thành thành 3 nhóm gồm: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp.

Tiêu chí để phân loại nhóm gồm 7 điều chính như: Tỉnh có các trường hợp nhiễm đặc biệt là nhiễm mới; Đầu mối giao thông, đi lại; Tỉnh có biên giới, cảng hàng không, có nhiều người qua lại biên giới; Tỉnh có nhiều người nước ngoài đã đến du lịch, cư trú trong hai tháng qua; Tỉnh có các khu công nghiệp, các nhà máy có đông công nhân; Tỉnh có dân số đông; Các đáp ứng về phòng chống dịch; mức độ sẵn sàng của hệ thống y tế; khả năng xét nghiệm; năng lực của đội ngũ cán bộ, theo VOV.

Sau khi phân loại, có 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao cần tiếp tục cách ly xã hội gồm: TP.HCM, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh và Hà Tĩnh.

Theo kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, những tỉnh thành này cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất là đến hết ngày 22/4 (thêm 1 tuần).

Ngoài ra, 15 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ gồm: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Kiên Giang, Nam Định, Hải Phòng, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An, Lạng Sơn, An Giang. Các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Đối với hai nhóm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo một số hoạt động sản xuất kinh doanh được trở lại hoạt động có điều kiện trên cơ sở bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ… Bên cạnh đó, tiếp tục áp dụng các giải pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà, nếu ra phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay; cấm tập trung đông người, kể cả các hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí



