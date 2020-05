Vừa trở lại làm việc, nhân viên điều dưỡng đã khiến 122 cảnh sát dự bị ở Ấn Độ lây nhiễm COVID-19

Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin từ PTI ngày 2/5, đã có tới 122 cảnh sát thuộc tiểu đoàn 31 lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) Ấn Độ đóng tại Mayur Vihar (phía đông thủ đô Delhi) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Theo nguồn tin này, các binh sĩ tại cơ sở Mayur Vihar đã được lấy mẫu xét nghiệm sau khi một trợ lý thanh tra và 46 người khác có kết quả dương tính. Ngay sau đó, cơ quan y tế Ấn Độ vào cuộc truy tìm nguồn lây.

Theo điều tra dịch tễ, nguồn lây chính trong tiểu đoàn xuất phát từ một nhân viên điều dưỡng đã trở lại làm nhiệm vụ hôm 7/4 sau một thời gian nghỉ phép. Bộ phận y tế của CRPF chỉ yêu cầu cách ly 5 ngày so với thời hạn 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bangalore, Ấn Độ

Dù người này đã được cách ly thêm 5 ngày, song CRPF nghi ngờ biện pháp đó không được thực hiện một cách nghiêm ngặt đẫn đến việc nhân viên điều dưỡng bị nhiễm bệnh tiếp xúc với các binh sĩ trong cơ sở tập thể như căng tin, nhà vệ sinh.

Theo cơ quan y tế Ấn Độ, tính đến ngày 2/5, nước này ghi nhận 37.336 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 1.218 người tử vong. Thủ đô Delhi là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.738 ca nhiễm, hơn 61 người đã tử vong vì COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, một số bang của Ấn Độ như Maharashtra, Uttar Pradesh và Madhya Pradesh đã bắt đầu thử nghiệm liệu pháp sử dụng huyết tương để chống dịch Covid-19, mặc dù ở quy mô rất nhỏ chỉ liên quan đến một hoặc một vài bệnh nhân. Bên cạnh đó, nhiều bang cũng đã bắt đầu sử dụng thuốc hydroxychloroquine (HCQ) như một biện pháp phòng ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế tuyến đầu, bệnh nhân và những người tiếp xúc với họ.

Trong khi đó, nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang khác đang chờ Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ chấp thuận hoặc đã được chấp thuận nhưng chưa bắt đầu triển khai liệu pháp sử dụng huyết tương để điều trị COVID-19.

