13 động tác massage đơn giản phòng ngừa bách bệnh nhưng không phải ai cũng biết

Gõ răng: Bài tập này tốt cho răng, giúp răng chắc khỏe, tăng cường tiêu hóa, điểu chỉnh 5 cơ quan nội tạng và nuôi dưỡng thận. Cách thực hiện: Gõ răng ở 2 hàm theo mức độ vừa phải, tạo ra âm thanh. Thực hiện khoảng 100 đến 100 lần thì cuốn đầu lưỡi lên, đưa sâu vào cổ họng đến khi nước bọt đầy miệng thì nuốt xuống từ từ.



Xoa mắt: Có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu ở quanh mắt, tăng cường sự tập trung và thị lực. Cách thực hiện: Xoa tay cho nóng, áp vào mắt xoa theo chiều kim đồng hồ 50-100 lần, ngược chiều kim đồng hồ 50-100 lần. Tiếp đến, uốn nhẹ ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào hốc mắt 10-20 lần.



Xoa mũi: Bài tập giúp giảm nghẹt mũi, đau răng, giúp thông mũi. Cách thực hiện: Đặt đầu ngón trỏ 2 bàn tay vào chân cánh mũi, ấn nhẹ nhàng 50-100 lần.



Chải tóc: Động tác này giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện trí nhớ. Lấy tay chải tóc ngược ra sau đầu 30-50 lần, chú ý tập trung vào ngón giữa.



Bài tập cổ: Bài tập có tác dụng đánh bay mệt mỏi, cải thiện lưu thông máu ở vai, cổ, tăng cường sự tập trung. Cách thực hiện: Xoay cổ, ngửa cổ hết cỡ rồi cúi xuống hết cỡ. Tiếp đến xoay trái, phải, tròn theo chiều kim đồng hồ, mỗi động tác khoảng 10 lần.



Massage gáy: Giúp khí huyết lưu thông lên não dễ dàng hơn. Cách thực hiện: Dùng tay chà gáy từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, mỗi lượt 50 lần.



Vuốt cổ: Bài tập này làm thông khí quản, ngăn ngừa ho và viêm họng. Cách thực hiện: Dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt từ xương quai hàm xuống cổ; không vuốt ngược lại.



Kiễng gót chân: Bài tập giúp giữ thăng bẳng cơ thể, kích thích cơ bắp bàn chân, bắp chân, điều trị đau gót chân. Cách thực hiện: Đứng thẳng, kiễng gót chân lên xuống theo nhịp. Thả lỏng cánh tay và vai.



