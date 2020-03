133 quân nhân dương tính với COVID-19, Mỹ dự định triển khai bệnh viện dã chiến

Ngày hôm qua (23/3), cơ quan y tế Mỹ ghi nhận thêm hơn 100 ca tử vong do COVID-19 . Đây là lần đầu tiên thống kê ca tử vong trong ngày của Mỹ đạt mức tăng 3 con số. Cụ thể, tính đến hết 23/3, tổng số người nhiễm virus corona chủng mới ở xứ Cờ hoa đã lên đến 44.734 (đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ý) với 553 ca tử vong, theo Kompa.

Chỉ trong một ngày nước Mỹ ghi nhận thêm 11.181 ca nhiễm mới.

Tình trạng bệnh nhân qua đời do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ được ghi nhận tại ít nhất 34 bang, thủ đô Washington DC và lãnh thổ Puerto Rico. Dịch bệnh ngày càng gia tăng và diễn biến căng thẳng gây áp lực lên các Bệnh viện cũng như quyết tâm của người dân trong việc hạn chế giao tiếp xã hội



Theo Reuters, ngày 23/3 các thống đốc và thị trưởng các bang và thành phố ở Mỹ vẫn liên tục khẩn thiết kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ để đối phó với dịch COVID-19 ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, quân đội Mỹ đang tiến hành chuẩn bị việc triển khai các bệnh viện dã chiến cho New York (bang New York) và Seattle (bang Washington) vào cuối tuần này. Được biết, đây đều là 2 điểm nóng về đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ.

Ngày 23/3, phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Mark Esper khẳng định: "Ngay từ lúc này, tôi dự định triển khai một bệnh viện dã chiến ở thành phố Seattle, một bệnh viện ở thành phố New York. Một khi được xác nhận, chúng tôi sẽ xem xét thành lập thêm các bệnh viện dã chiến ở nơi khác".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Về cơ bản, các bệnh viện dã chiến sẽ được dựng bằng lều, xây dựng vô cùng nhanh chóng có thể giảm tải cho các bệnh viện, điều trị tăng cường cho những bệnh nhân mắc bệnh khác. Tuy nhiên, nó chỉ đáp ứng được nhu cầu hạn chế của bệnh nhân, không phù hợp với những người mắc COVID-19 cần được điều trị và cách ly.

Ngoài ra, lực lượng công binh lục quân Mỹ cũng đang chuẩn bị tiến hành chuyển các khách sạn và khu lưu trú thành cơ sở điều trị cho các bệnh nhân. Cũng liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19 ở Mỹ, gói kích thích kinh tế trị giá hai nghìn tỷ USD nhằm hỗ trợ các tổn thất do dịch gây ra đã không được Thượng viện Mỹ thông qua.

