14/16 ca bệnh được chữa khỏi, Việt Nam đã có phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả

Chiều 19/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19), thông báo một tin vui với tình hình phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam.

Chắc chắn không có trường hợp nào tử vong



Đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị thành công cho 14/16 ca dương tính với chủng mới của virus corona. Đặc biệt trong số này có cả những bệnh nhân cao tuổi, có tiền sử phức tạp như: Huyết áp, tim mạch, tiểu đường và từng cắt phổi do ung thư. 2 bệnh nhân còn lại Đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị thành công cho 14/16 ca dương tính với chủng mới của virus corona. Đặc biệt trong số này có cả những bệnh nhân cao tuổi, có tiền sử phức tạp như: Huyết áp, tim mạch, tiểu đường và từng cắt phổi do ung thư. 2 bệnh nhân còn lại Sức Khỏe tiến triển tốt và dự kiến sớm được ra viện.

Trong cả 16 bệnh nhân, chắc chắn không có trường hợp nào tử vong. "Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với COVID-19", ông Lương Ngọc Khuê khẳng định.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona



Hai trường hợp bệnh nhân dương tính còn lại gồm cháu bé 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc và Việt kiều Mỹ tại TP.HCM. Được biết, bé gái 3 tháng tuổi được Bệnh viện Nhi Trung ương tích cực điều trị, không sốt, không ho, bú mẹ tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Đến chiều 19/2, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, dự kiến bé được ra viện sáng 20/2.



Trường hợp còn lại là người đàn ông 73 tuổi, Việt kiều Mỹ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng đã khỏi bệnh, được xét nghiệm 5 lần đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý phức tạp, dự kiến sớm được xuất viện trong vài ngày tới. Từ ngày 13/2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho hay, sau khi xác định các ca bệnh đầu tiên, hệ thống khám chữa bệnh, ngành y tế đã họp ngay Hội đồng chuyên môn với các giáo sư đầu ngành. Nhận thấy dịch bệnh có những đặc thù với căn bệnh SARS trước kia và bệnh dịch mới nổi hiện nay nên Việt Nam có hướng dẫn điều trị cập nhật ngay từ những ngày trước Tết. Ngành y tế tiếp tục tập huấn triển khai quyết liệt các phác đồ hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện.

Hai bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được xuất viện sáng 18/2



Ông Khuê cho hay, ngay sau khi điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân ra viện đầu tiên tại

Ông Khuê cho hay, ngay sau khi điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân ra viện đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ngành y tế tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị một lần nữa, đưa ra những chiến lược điều trị cụ thể từ hướng dẫn đón tiếp ban đầu, cách ly người bệnh đến sử dụng thuốc, dịch truyền và phương tiện cấp cứu cần thiết nhất cho bệnh nhân nặng bằng phương tiện hiện đại nhất. "Có thể nói đối phó với dịch COVID-19, chúng ta luôn đi trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới", PGS Khuê nhận định.

Chưa có thầy thuốc nào tại Việt Nam bị nhiễm bệnh

Trong khi Trung Quốc đã ghi nhận hàng ngàn nhân viên y tế bị lây nhiễm virus, ông Khuê khẳng định đến giờ phút này chưa có thầy thuốc nào tại Việt Nam bị nhiễm COVID-19. "Đối với đại dịch này, đặc biệt trong khu vực bệnh viện, phải đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối cách ly nguồn bệnh. Do vậy, khi tiếp nhận người bệnh (dù là người nghi ngờ, có thể dương tính nhẹ, hay nặng) ở tất cả khu vực này, khi người bệnh bắt đầu bước chân vào, bệnh viện phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc cách ly của Bộ Y tế".



Ngoài ra, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh, việc phân tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện của Bộ Y tế là hợp lý, hiệu quả. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với những bệnh nhân có triệu chứng không nặng, chưa diễn biến nặng nên ở tuyến tỉnh điều trị như tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa đã giữ bệnh nhân điều trị tại tỉnh. Vĩnh Phúc điều trị bệnh nhân tại tuyến huyện với sự hỗ trợ của bác sĩ tuyến trên và đã thành công khi điều trị khỏi cho bệnh nhân.



Your browser does not support HTML5 video.

BV Bệnh Nhiệt đới TƯ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 như thế nào?

Hà Ly (t/h)