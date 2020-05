15 người bị nhiễm COVID-19 vì mở quan tài tắm cho người chết

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ The Jakarta Post cho biết, ít nhất 15 người dân tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java (Indonesia) đã được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 16/5. Được biết trước đó, những người này đã thực hiện nghi thức truyền thống tắm rửa cho người chết.



Cách đây 2 tuần, người đã chết này từng xét nghiệm tại một Cách đây 2 tuần, người đã chết này từng xét nghiệm tại một Bệnh viện , kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, theo yêu cầu của người nhà, thi thể người này được quấn trong một tấm nhựa rồi đặt trong một quan tài bằng gỗ để đưa về.

Ảnh minh họa.



Chia sẻ về vụ việc, lãnh đạo huyện Sidoarjo - ông Nur Ahmad Syaifudin cho biết: "Người thân và hàng xóm của người chết đã mở túi nhựa quấn thi thể để tắm rửa cho xác chết bất chấp mọi cảnh báo từ chính quyền địa phương".



Ông Nur Ahmad Syaifudin cũng bổ sung, sau khi vụ việc xảy ra, đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Sidoarjo đã tiến hành truy tìm dấu vết tiếp xúc ở khu vực để ngăn chặn dịch bệnh. Kết quả, đội đặc nhiệm đã xác định được ít nhất 15 trường hợp nhiễm COVID-19, hàng chục người khác cũng được lên danh sách để tiến hành giám sát.



Theo ông Nur Ahmad Syaifudin, kết quả xét nghiệm đã được thông báo ngay ngày 16/5. Bên cạnh đó, cùng ngày huyện Sidoarjo đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19. Đây là mức ghi nhận trong ngày cao nhất ở địa phương kể từ đầu dịch. Trước tình hình này, huyện Sidoarjo đã kéo dài các biện pháp hạn chế Theo ông Nur Ahmad Syaifudin, kết quả xét nghiệm đã được thông báo ngay ngày 16/5. Bên cạnh đó, cùng ngày huyện Sidoarjo đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19. Đây là mức ghi nhận trong ngày cao nhất ở địa phương kể từ đầu dịch. Trước tình hình này, huyện Sidoarjo đã kéo dài các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn tới ngày 25/5.

Ảnh minh họa.



Tính đến sáng 19/5, Indonesia ghi nhận tổng cộng 18.010 người nhiễm COVID-19 với 1.191 tử vong và là một trong những nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất ở khu vực Đông Nam Á.





Bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn còn xấu, chính phủ nước này đang lên kế hoạch bình thường hóa đất nước theo năm giai đoạn, bắt đầu bằng việc nới lỏng các dịch vụ vận tải vào ngày 1/6, sau đó mở cửa tất cả các hoạt động kinh tế vào cuối tháng 7.



Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)