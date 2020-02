15 tiếng sinh tồn của hai anh em bị bố lạc mất trong rừng sâu

Đó là câu chuyện cùa hai anh em Nguyễn Tuấn Huy (11 tuổi) và Nguyễn Tuấn Hà (8 tuổi), ngụ tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang ( Hà Tĩnh ). Huy kể lại, vào 4 hôm trước, cậu và em trai được bố Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi) đưa vào rừng Khe Ná, cách nhà khoảng 3 km. Sau vài tiếng, cảm thấy mệt và đói, anh Thắng đã bảo cả hai anh em Huy ở lại rừng để đi mua sữa, đến lúc quay lại thì trời tối nên mất dấu.

Phần hai anh em Huy và Hà, chờ mãi không thấy bố vào đón, bắt đầu lo sợ và gọi tên bố mẹ nhưng đều không có hồi âm. Tầm vài chục phút sau, lúc đó khoảng 19h, khi màn đêm bao phủ cả núi rừng, Huy cố lấy hết bình tĩnh, quay sang nói với em rằng mình đã bị lạc.

Huy và Hà kể lại phút giây bị lạc trong rừng sâu (Ảnh: Ngoisao.net)

Ở sâu trong rừng, về đêm trời mưa mỗi lúc một lớn khiến bộ quần áo hai anh em đang mặc bị ướt sũng. Hai bên cây cối rậm rạp bao phủ, hai anh em chẳng dám bước đi vì sợ giẫm phải rắn rết. Mặc dù rất đói, mệt và sợ hãi nhưng người anh cả là Huy không dám khóc, vì nếu khóc thì Hà sẽ khóc theo, lỡ bị thú rừng phát hiện tấn công thì nguy hiểm tính mạng.

Hơn nữa, ý thức của người anh biết rằng, khi không có bố mẹ ở bên cạnh, bản thân phải là người bảo vệ, che chở cho em trai. Mò mẫm trong đêm tối, Huy nhặt được một cành cây và bẻ được hai tán lá chuối, che lên đầu để tránh mưa. Cậu bé cũng cố gắng kiếm thêm vài tấm lá rừng đem trải dưới nền đất để nằm.

Huy rưng rưng cho biết: "Hai anh em ôm nhau nằm dưới lùm cây gần khe suối. Hà đói và mệt nên ngủ thiếp lúc nào không hay. Em kiệt sức nhưng không dám chợp mắt, vì sợ ngủ quên lạc mất em. Thỉnh thoảng ngủ gật, tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai thì giật mình. Nhìn sang phải rất mừng, vì em trai còn bên cạnh".

Chờ mãi cùng tới sáng, Huy gọi Hà dậy và tiếp tục gọi tên bố mẹ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Trời sáng rõ, hai anh em đi tìm quả ăn nhưng không thấy bất kỳ thứ gì có thể lót bụng. Hai anh em đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra.

Cho đến lúc 9h30, ngày 5/2, khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây gần khe suối tại rừng Khe Ná, anh em Huy và Hà được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng người ướt sũng, kiệt sức, tâm lý hoảng loạn. Hai cậu bé được đưa ra khỏi bìa rừng, thay quần áo, cho uống sữa lấy lại sức.

Tiếp lời anh, Hà thổ lộ: "Dù được anh Huy ôm chặt, nhưng em vẫn rất sợ, ngủ luôn chập chờn. Đôi lúc nhớ bố mẹ định khóc to nhưng không dám vì sợ anh lo lắng. Khi được cứu ra khỏi rừng, em mừng, nhưng nói không thành tiếng nữa vì quá đói".

Hai anh em được lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng mệt lả (Ảnh: Ngoisao.net)

Trao đổi về việc này trên Ngoisao.net, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết, khoảng 23h ngày 4/2, chị Nguyễn Thị Thơ (36 tuổi, vợ anh Thắng) báo tin lên chính quyền địa phương, nhờ tìm ba bố con nghi mất tích. Nhận được thông tin, chính quyền đã huy động 100 người đi tìm. Vì khu vực rừng Khe Ná sâu, hiểm trở nên phải mất nhiều tiếng nhà chức trách mới tiếp cận được hai đứa trẻ bị lạc.

"Chị Thơ là giáo viên mầm non, bị u não vừa mổ được một năm; anh Thắng bị thần kinh và gan; Huy mắc bệnh máu không đông. Duy nhất Hà không bị bệnh thì lại chưa đến tuổi lao động. gia đình này có hoàn cảnh khó khăn, bi đát, túng quẫn", ông Nhàn cho biết.

Chia sẻ về hành trình tìm ba bố con, chị Thơ cho biết đến giờ mình vẫn cảm thấy run run. Vốn Huy bị bệnh máu khó đông, nếu mất máu thì sẽ vô cùng nguy hiểm. May mắn cả hai con vẫn lành lặn, chỉ bị trầy xước.

Được biết, hoàn cành của hai vợ chồng chị Thơ không lấy gì làm khá giả. Theo chị Thơ, mỗi ngày thức dậy là bao áp lực đè nặng, đồng tiền làm giáo viên không đủ trang trải chi phí cuộc sống, lo thuốc thang. Hoàn cảnh túng thiếu, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Chính quyền địa phương thông tin thêm, lúc 6h ngày 5/2, trong lúc nhà chức trách đang tổ chức tìm kiếm ba người nghi mất tích tại các cánh rừng ở huyện Vũ Quang thì anh Thắng trở về trong tình trạng mệt lả, tinh thần hoảng loạn và nói rằng do "mâu thuẫn với vợ nên đưa hai con vào rừng và đã bị lạc, do bản thân bị thần kinh nên hoảng loạn, không nhớ rõ vị trí nào".

