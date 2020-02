16/16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đều đã âm tính với virus

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 20/02, Việt Nam có thêm 3 trường hợp được chữa khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Dự kiến trong hôm nay cả 3 bệnh nhân này sẽ được xuất viện.

Trường hợp thứ nhất là bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhi có tình trạng bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt, 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đến 9h30 sáng nay, bệnh nhi đã được ra viện.

2 trường hợp còn lại đang điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũng sẽ được xuất viện trong chiều nay.

3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ được xuất viện hôm nay 20/2. Ảnh: Tổ Quốc

Như vậy, đến thời điểm này, Bộ Y tế đã công bố điều trị khỏi 15/16 ca nhiễm chủng mới virus corona tại Việt Nam.

Trường hợp còn lại duy nhất chưa được công bố khỏi bệnh là nam bệnh nhân Việt kiều Mỹ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Tuy nhiên, theo nguồn tin báo Trí Thức Trẻ, bệnh nhân này cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh, 2 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với COVID-19. Dự kiến nam bệnh nhân sẽ được xuất viện hôm 21/2 tới đây.



Theo các chuyên gia y tế, việc chữa khỏi cho tất cả các ca nhiễm COVID-19 là một thành tích không nhỏ của Việt Nam trong khi hiện thế giới chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin phòng bệnh.



Ths.BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho rằng "thành tích" trên có được là nhờ nỗ lực tìm ra phác đồ điều trị phù hợp của ngành y tế Việt Nam:

"Ngay từ khi bệnh chưa xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về chẩn đoán điều trị. Tất cả tài liệu của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO đã rất đầy đủ. Phác đồ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới tại Việt Nam cũng xuất phát từ những nghiên cứu của Trung Quốc và các nước khác... Từ những kinh nghiệm của đồng nghiệp, Việt Nam đã đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho mình...", báo Tin Tức dẫn lời.

Được biết, từ hôm 13/2 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm virus corona mới.

Bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất được ra viện

