16 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam chưa tính tới thời điểm hết dịch

Tính đến sáng 2/5 là 16 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân mới lây lan từ cộng đồng (tính từ ca bệnh 268, phát hiện hôm 16/4). Nhiều người lúc này có thể đã tính tới chuyện hết dịch. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, 28 ngày tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng từ cộng đồng được cách ly và không phát sinh bệnh nhân thì đủ điều kiện công bố hết dịch.

Thực tế, tại Việt Nam ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký công bố dịch COVID-19, bệnh nhân lây lan từ cộng đồng cuối cùng ghi nhận được (bệnh nhân 268) được cách ly từ 7/4 và hiện đã khỏi bệnh, tính đến 1/5 đã là 23 ngày. Dù vậy các chuyên gia nhận định còn quá sớm để nghĩ về thời điểm Việt Nam công bố hết dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên



Trao đổi với Tuổi trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia vẫn chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì không chủ quan được.



Dù Việt Nam đã nhiều ngày không có ca mắc mới nhưng trên thế giới số bệnh nhân vẫn tăng lên từng ngày. Đó là chưa kể, thời gian tới Việt Nam tiếp tục thực hiện bảo hộ công dân, đưa công dân Việt Nam kẹt lại ở nước ngoài hoặc có nhu cầu về nước.

Bên cạnh đó, dù hiện chưa cho phép bay thương mại từ các nước đến Việt Nam nhưng vẫn có các chuyên gia của các tập đoàn, các dự án lớn, người mang hộ chiếu công vụ, ngoại giao nhập cảnh làm việc. Tất cả những yếu tố này đều có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh mới.



Nhìn lại 3 tháng ròng rã chống dịch, có những thời điểm số ca mắc gia tăng liên tục, thậm chí nhiều ca bệnh không tìm được nguồn lây khiến người dân hoang mang. Ông Tuyên đánh giá thời điểm khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình chống dịch là khi mới xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên của tháng 3. Khi đó, việc truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân rồi người tiếp xúc với người tiếp xúc (F1, F2...) rất khó khăn. Thậm chí, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu nghiên cứu áp dụng các biện pháp công nghệ thông tin.

Tiếp đó là một số bệnh nhân lây từ cộng đồng không tìm thấy nguồn lây buộc Thủ tướng yêu cầu tập trung vào tìm những đối tượng có tiếp xúc với bệnh nhân để khoanh vùng, cách ly. Nhờ có những biện pháp quyết liệt đó mà Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch.

Ảnh minh họa: TTXVN



Sắp tới khi học sinh trên cả nước quay trở lại trường học thì nhà trường cũng được yêu cầu tuân thủ biện pháp chống dịch.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày