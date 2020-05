17/17 thành viên hội đồng thẩm phán biểu quyết “không chấp nhận kháng nghị” vụ Hồ Duy Hải

Sáng ngày 8/5, phiên giám đốc vụ tử tù Hồ Duy Hải bị tuyên tử hình về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (Long An) năm 2008. Buổi làm việc sáng nay kéo dài đến quá trưa.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao cũng giữ nguyên quan điểm kháng nghị như các cơ quan tiến hành đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án…

Như đã trình bày, đại diện VKSND tối cao cho rằng, kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị kết án oan nhưng cơ quan điều tra có nhiều sai sót về tố tụng, có nhiều sai sót rất nghiêm trọng. Trong khi không có chứng cứ trực tiếp nào xác định Hải là người gây ra cái chết cho hai nạn nhân. Trong kết luận điều tra, cáo trạng và các bản án căn cứ vào lời khai của bị cáo và các chứng cứ gián tiếp để kết tội.

Dự kiến 15h30, TAND tối cao sẽ công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán

Đại diện VKSND tối cao cho rằng, đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, vì vậy rất cần xem xét thận trọng, làm rõ những mâu thuẫn mà kháng nghị đã nêu ra. Quá nhiều vi phạm nghiệm trọng trong công tác tố tụng. Từ đó, phía VKSND tối cao mong HĐTP hết sức cân nhắc, quan tâm, khách quan, xem xét lại vụ án.

Tiếp đó, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiến hành lấy biểu quyết các thành biên trong HĐTP về 4 vấn đề:

hứ nhất, vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết quá trình điều tra vụ án có những sai sót về tố tụng nhưng "không thay đổi bản chất vụ án".

Thứ hai, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết các bản án xét xử Hồ Duy Hải là "đúng người, đúng tội, đúng mức án".

Thứ ba, quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực như vậy quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có đúng pháp luật hay không?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết "Không đúng pháp luật".

Cuối cùng, Hội đồng thẩm phán có chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị ?

Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết "Không chấp nhận kháng nghị".

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc, dự kiến 15h30, TAND tối cao sẽ công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán.

