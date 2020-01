17 người chết, 15 nhân viên y tế nhiễm virus lạ corona gây viêm phổi

Số ca nhiễm và tử vong do chủng virus lạ corona ở Trung Quốc tăng đột ngột khiến chính phủ nước này xếp mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi mới ngang bằng với dịch SARS trước đây.

Mới đây, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến 20h tối 22/1m đã có 17 người tử vong do nhiễm virus lạ chủng corona mới gây viêm phổi cấp ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 15 nhận viên y tế cũng đã vị nhiễm bệnh trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Theo báo Thanh Niên, Cơ quan y tế Trung Quốc cũng vừa công bố số liệu cho thấy có ít nhất 500 trường hợp nhiễm virus corona mới được ghi nhận, trong đó đa số ở Vũ Hán.

Hiện tại Macau và Đài Loan cũng đã có người mắc viêm phổi cấp do virus này. Ngoài Trung Quốc, tại các quốc gia khác như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. Cơ quan y tế Australia cũng đang theo dõi một ca tình nghi nhiễm bệnh.

Hành khách đến từ Trung Quốc được giám sát chặt chẽ thân nhiệt. Ảnh: AFP

Trước tình hình đó, Chính phủ Trung Quốc đã đánh giá, phân loại mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra ngang bằng với dịch SARS. Theo AFP, điều này đồng nghĩa với việc cần cách ly bắt buộc đối với những người được chẩn đoán mắc bệnh.

Được biết, hiện chính quyền thành phố Vũ Hán đưa ra lệnh Hạn chế đi lại, bắt đầu từ 10h sáng ngày 23/1 (tức 29 Tết âm lịch) và kéo dài... vô thời hạn. Chính quyền thành phố này sẽ dựa trên vào tình hình thực tế để quyết định duy trì hay dỡ bỏ lệnh Hạn chế đi lại.

Khách du lịch được khuyến khích tránh xa thành phố Vũ Hán - tâm điểm dịch. 11 triệu dân nơi đây cũng được khuyên không nên rời khỏi thành phố. Các sự kiện công cộng lớn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các trận đấu bóng đá quốc tế cũng đã bị hủy bỏ hoặc được chuyển đến một địa điểm mới.

"Nếu không cần thiết, chúng tôi đề nghị mọi người không đến Vũ Hán", ông Hán Chu Tiên Vượng - Thị trưởng thành phố Vũ Hán phát biểu.

Hiện đang là thời điểm Tết âm lịch của người Trung Quốc. Hàng trăm triệu người dân nước này đang di chuyển đi lại giữa các vùng và đi vả nước ngoài. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã công bố các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, bao gồm khử trùng và thông gió tại các sân bay, nhà ga và trung tâm mua sắm.

Theo TTXVN, dự kiến trong hôm nay 23/1 (theo giờ địa phương), Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ đưa ra quyết định về ban bố đại dịch toàn cầu liên quan đến dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra hay không. Được biết, đây là tuyên bố sau cuộc họp khẩn kéo dài 1 ngày của nhóm các chuyên gia quốc tế WHO tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thành phố Vũ Hán bị "cô lập"

Kiều Đỗ (t/h)