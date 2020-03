Thông tin chi tiết về 18 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai tính đến 29/3

Bệnh nhân 86 (BN86): nữ, 54 tuổi, điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc BV Bạch Mai, trở về sau kỳ nghỉ ở Côn Đảo.

Bệnh nhân 87 (BN87): nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc BV Bạch Mai, có nhiều lần tiếp xúc gần với BN86.

Bệnh nhân 107 (BN107): nữ, 25 tuổi, là con gái và sống cùng BN86, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh nhân 133 (BN133): nữ, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến nữ, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh và ngày 22/3/2020 trở về nhà tại tỉnh Lai Châu.

Bệnh viện Bạch Mai phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Bệnh nhân 161 (BN161): nữ, 88 tuổi , trú tại Văn Lâm, Hưng Yên, là người nằm cùng phòng với BN133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17-22/3/2020.

Bệnh nhân 162 (BN162): nữ, 63 tuổi, con dâu BN161, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, là người vào chăm sóc BN161.

Bệnh nhân 163 (BN163): nữ, 43 tuổi (cháu gái BN161), trú tại Long Biên, nữ, 43 tuổi (cháu gái BN161), trú tại Long Biên, Hà Nội , là người vào chăm sóc BN161.

Bệnh nhân 168, 169 (BN168, BN169): nữ, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 170 (BN170): nam, 27 tuổi ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 20 - 22/3 ở Bệnh viện Bạch Mai chăm bố chữa bệnh, đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 172 (BN172): nữ, là con dâu bệnh nhân số 133, chăm sóc bệnh nhân 23 ngày.

Bệnh nhân 174 (BN174): nữ, làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 175 (BN175): nam, 57 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

Bệnh nhân 176 (BN176): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

Bệnh viện Bạch Mai đã được phun khử trùng toàn bộ

Bệnh nhân 177 (BN177): Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

Bệnh nhân 178 (BN178): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, đang ở Thái Nguyên và được xét nghiệm dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Đại Từ, Thái Nguyên.

Bệnh nhân 185 (BN185): Bệnh nhân nam, 38 tuổi. địa chỉ ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, điều trị 8 ngày tại khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân ra viện về nhà. Ngày 24/3/2020, Bệnh nhân nam, 38 tuổi. địa chỉ ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, điều trị 8 ngày tại khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân ra viện về nhà. Ngày 24/3/2020, bệnh nhân xuất hiện ho được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29/3/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV 2.

Liên quan đến dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, chiều ngày 29/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến khẩn tới 300 điểm cầu với ngành y tế các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Trong buổi họp này, TS Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Việc sàng lọc COVID-19 đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện, hơn 5.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc những ngày qua, có 4 ca dương tính được xác định vào sáng nay. Chưa có nhân viên y tế nào trong số mẫu xét nghiệm sàng lọc này nhiễm COVID-19. Hơn 2.000 mẫu bệnh phẩm nữa sẽ có kết quả xét nghiệm trong tối 29/3.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận định: “Việc hoàn thiện tất cả những xét nghiệm trên sẽ đưa ra kết quả cuối cùng để khẳng định: đến thời điểm này, trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai bây giờ không còn ai nhiễm COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai sạch sẽ về mặt nhiễm COVID-19”.

