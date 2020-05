Your browser does not support HTML5 video.

2 cô gái đánh rơi tiền trên đường và hành động của tài xế khiến người xem ấm lòng 16:18 09/05/2020 Thấy hai cô gái làm rơi tiền trên đường, tài xế ô tô đã dừng lại để cả hai nhặt hết số tiền của mình. Hành động đẹp này ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.