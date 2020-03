2 hành khách cùng chuyến bay về Nội Bài ngày 18/3 nhiễm COVID-19

19h tối 21/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố 2 ca nhiễm COVID-19 mới nhất tại Việt Nam.

Theo đó, 2 ca bệnh mới nhất là bệnh nhân số 93 và 94 đều là người từ nước ngoài, đáp chuyến bay về sân bay Nội Bài (Hà Nội) hôm 18/3 vừa qua.

Cụ thể, bệnh nhân số 93 là nam, 20 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân này là du học sinh tại Hungary. Ngày 18/3, bệnh nhân về sân bay Nội Bài trên chuyến bay SU290, ngồi ghế 27B. Ngày 20/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận du học sinh dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chiều 21/3, kết quả một lần nữa khẳng định bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bệnh nhân 94 là hành khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 93, theo nguồn tin từ VnExpress . Người này là nữ, 64 tuổi, trú tại thành phố Bắc Giang. Ngày 29/2-17/3, người này sang Cộng hòa Czech thăm con gái. Ngày 18/3, người này nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay SU290, số ghế 28A. Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 20/3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận người phụ nữ 64 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả tương tự.

Hiện cả hai bệnh nhân 93 và 94 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội), tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Như vậy, tới thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 94 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 ca đã được chữa khỏi, nhiều ca đã âm tính 1-2 lần với SARS-CoV-2. Hiện tại cả nước còn 196 ca nghi nhiễm, số ca âm tính đã loại trừ là 15.543.

Kiều Đỗ (t/h)