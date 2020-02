2 mẹ con bị xe tải cán thương vong ở Bình Dương: Lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con thương vong, đối tượng lái xe tải gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hiện Công an đang truy tìm.

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, đến chiều ngày 22/2, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ) đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường . Đơn vị đang truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong trên đoạn đường ĐT 742.

Theo thông tin Công an thu thập được, khoảng 11h cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe mang BKS 93P1-572.30 chở mẹ đang lưu thông trên đoạn đường ĐT 742 hướng đi từ TP Thủ Dầu Một về huyện Bắc Tân Uyên.

Hiện trường vụ tai nạn



Khi đang di chuyển đến địa phận phường Phú Chánh (thuộc thị xã Tân Uyên) thì bất ngờ ngã ra đường. Đúng lúc này có một chiếc xe tải chạy cùng chiều đã cán người con trai tử vong còn người mẹ bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe không dừng lại để giải quyết vụ việc mà nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ vụ tai nạn đã bị camera an ninh của nhà dân gần khu vực đó ghi lại.

Cùng thời điểm, người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn đã trình báo vụ việc lên Công an thị xã Tân Uyên. Ngay sau đó, đơn vị có mặt phong tỏa hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân nữ đi cấp cứu.

Chiếc xe máy của hai mẹ con nạn nhân

Một đội pháp y được cử xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang đợi báo cáo khám nghiệm tử thi.

Theo tin từ Công an thị xã Tân Uyên, danh tính nạn nhân tử vong là Khúc Mai Ngọc Hải (19 tuổi, quê ở Bình Phước). Gia đình nạn nhân đang đợi cơ quan chức năng bàn giao thi thể đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Công an thị xã Tân Uyên cũng đang trích xuất camera an ninh để truy tìm ra lái xe và phương tiện đã bỏ chạy sau khi vụ tại nạn xảy ra.

Bình Dương là một trong những địa phương ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm

Nga Đỗ (t/h)