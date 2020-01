2 ngày đầu xử phạt hơn 600 lái xe say rượu, cả nước thu được hơn 800 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục CSGT , tính riêng trong ngày 2 đầu ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn (1-2/1), lực lượng chức năng toàn quốc lập biên bản hơn 600, xử phạt số tiền trên 800 triệu đồng. Dựa theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ, tài xế bị phạt tiền mức cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng do điều khiển xe khi đã sử dụng rượu, bia.

Ngay đêm đầu tiên năm mới, khuya 1/1, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình dừng ôtô biển kiểm soát 29C để kiểm tra và phát hiện tài xế L.K.T. (quê Thái Nguyên) có nồng độ cồn 0,719 mg/l khí thở. Theo quy định mới, anh T. bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm.

CSGT đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Ở TP.HCM, tối 2/1, khi tuần tra trên giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (quận 1), CSGT kiểm tra, phát hiện anh N.Q.P. (công nhân) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,997 mg/l khí thở. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bảm xử phạt anh P. 7 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm.





Tối hôm qua, khoảng 22h40, ngày 3./1, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y9/141 - trung tá Phạm Tuấn Anh cho biết, khi đơn vị làm nhiệm vụ tại đường Nghiêm Xuân Yên hướng đi Nguyễn Xiển thì phát hiện ô tô Santafe màu trắng mang BKS 30A-677.37 chạy với tốc độ cao. Nghi tài xế có biểu hiện không bình thường nên lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, thế nhưng, vị tài xế này không chấp hành, tăng ga chạy thẳng, suýt tông một chiến sĩ CSGT, khiến anh phải nhảy lên vỉa hè. Sau ít phút, lực lượng CSCĐ đã dừng được ô tô này.

Danh tính tài xế được xác định là anh Nguyễn Công Dũng (SN 1983, trú quận Hà Đông). Tại thời điểm kiểm tra, trung tá Tuấn Anh cho biết, Dũng lái xe Santafe có biểu hiện say xỉn, bước đi loạng choạng, mặt đỏ gay gắt, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Máy kiểm tra nồng độ cồn báo, tài xế Dũng vi phạm 1.191 miligam/1 lít khí thở (gấp 3 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất theo qui định). Với kết quả này, theo qui định mới tài xế Dũng sẽ bị phạt tiền khoảng 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Nhiều người dân vẫn còn chủ quan, thờ ơ với luật mới



Có vẻ như nhiều người dân vẫn khá thờ ơ với luật mới, và có một số trường hợp khi bị phát hiện uống rượu bia nhưng không chấp hành đo nồng độ cồn. Đó là trường hợp của ông L.H.H (SN 1953, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội . Cũng trong tối hôm qua, tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), khi ông được đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông H. không chấp hành. Thậm chí, ông H, còn liên tục to tiếng với lực lượng CSGT, giằng co phương tiện.





Bất chấp lực lượng CSGT đã thuyết phục, tuyên truyền về luật, người đàn ông này vẫn không chịu hợp tác và còn đe dọa người làm chứng, rồi còn tự xưng "tôi là tiến sĩ luật, tôi làm ở Bộ GD-ĐT, là vụ trưởng...".

Sau nhiều giờ chống cự, người đàn ông này cuối cùng cũng phải chịu mức phạt (Ảnh: Vietnamnet)

Thậm chí, ông còn đòi đập máy quay, máy ảnh của phóng viên rồi giơ điện thoại nói "gọi luôn bộ trưởng đây". Kết quả, đội CSGT số 6 đã lập biên bản, xử phạt ông H. 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) 23 tháng.

Trao đổi về trường hợp này, Trung tá Phương Công Thường, cán bộ đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết: “Các trường hợp gây khó khăn cho lực lượng CSGT khi xử lý vi phạm sẽ cương quyết bị xử lý để đảm bảo công bằng”.