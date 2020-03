2 người 2 chân và mảnh ghép hoàn hảo của hạnh phúc

Cô nàng “thiên thần một chân”

Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994, Bắc Giang) vốn là cái tên quen thuộc, được báo chí và nhiều bạn trẻ biết đến về câu chuyện truyền cảm hứng của cuộc đời mình. Năm lớp 5, Thu bất ngờ bị tai nạn máy xúc. Vụ tai nạn nghiêm trọng đó đã cướp đi chân phải cô. "Nhưng lúc đó mình còn nhỏ, chẳng hiểu mất một chân thì sẽ khổ như thế nào. Khi bắt đầu ý thức được thì cũng là lúc mình đã quen với cuộc sống thiếu một chân. Mỗi lúc buồn, mình hay tự động viên bản thân bằng suy nghĩ là mình vẫn còn có khối óc, có đôi tay nên sẽ vẫn có nhiều cơ hội vươn lên", Thu kể.

Vượt qua những nỗi mặc cảm, tự ti, Thu quyết tâm học hành rồi khăn gói lên Hà Nội thi đại học.

Nhìn hình ảnh cô gái hình ảnh cô gái quê Bắc Giang bị cụt một chân lặn lội lên Hà Nội thi ĐH đã khiến rất nhiều người xúc động. Những người đã dõi theo cô, hẳn ai cũng phải thấy rằng Thu là một người rất nỗ lực.

Lệ Thu gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn và sự lạc quan

Những năm tháng học ĐH, cô gái này rất chăm chỉ, thường xuyên giành học bổng. Thu rất biết sắp xếp quỹ thời gian của mình. Cô vừa đi học, vừa đi làm nhiều công việc khác nhau mà vẫn có thời gian thi thoảng đi chơi, dã ngoại cùng bạn bè và có những bức ảnh rất xinh xắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành kế toán tại ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Tuyệt vời hơn, sau khi vừa rời ghế giảng đường, Thu có được cho nình một công việc đúng chuyên ngành, ổn định cuộc sống cho bản thân.





Dù chỉ có một chân nhưng Thu luôn cố gắng độc lập, tự mình hoàn thành mọi công việc, rất ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Không chỉ đi lại thoải mái bằng chính một bên chân cùng với sự hỗ trợ của 2 chiếc nạng, một điều rất đáng khâm phục ở Lệ Thu là cô nàng có thể tự đi xe máy, xe đạp mà không gặp quá nhiều khó khăn. Để làm được những điều này, Lệ Thu cho biết cô đã tự mình tập luyện với sự giúp đỡ của một vài người thân. Sự vui vẻ, tính cách dễ thương, cởi mở và trên hết là nghị lực, sự quyết tâm của Lệ Thu trong mọi công việc đã giúp cô trở thành tấm gương đáng học tập của nhiều bạn trẻ.





Là động lực cho nhau

Nói về duyên gặp gỡ ông xã Đoàn Ngọc Bảo, cô cho biết, cả hai cùng biết đến nhau qua facebook, nhưng cũng ít nói chuyện. Chỉ đến khi Thu tình cờ thấy bức ảnh Bảo tham gia chương trình “You raise me up”, cô mới thực sự ấn tượng mạnh với chàng trai một chân giống mình.



“Anh ấy có khuyết tật, có hoàn cảnh, có nụ cười cùng sự tự tin giống như em. Cảm giác đó gần gũi lạ thường mặc dù bọn em chưa từng nói chuyện”, Thu nói. “Anh ấy có khuyết tật, có hoàn cảnh, có nụ cười cùng sự tự tin giống như em. Cảm giác đó gần gũi lạ thường mặc dù bọn em chưa từng nói chuyện”, Thu nói.



Từ ấn tượng ban đầu ấy, Thu bắt đầu tò mò về chàng trai. Thế rồi, cô mạnh bạo vào facebook Bảo để “soi”. Càng đọc, càng xem, cô nàng càng ấn tượng với những việc mà Bảo có thể làm.



Anh chàng một chân này rất cừ khối, có thể trượt patin rất giỏi, đối mặt với cuộc sống đầy lạc quan và cách mà Bảo mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh… đã khiến trái tim Thu rung động.

Cũng như Thu, Bảo không may mất đi một chân do bệnh lạ

Nhìn Bảo có thể trượt patin bằng một chân, trông rất điệu nghệ và chuyên nghiệp, Thu cũng muốn thử học. Mạnh dạn, Thu là người chủ động kết bạn facebook cậu. Khi đó, Thu chỉ nghĩ đến việc sẽ có thêm một người bạn, và biết đâu đó học được một môn thể thao mới, chứ chưa nghĩ đến chuyện tình cảm với chàng trai này.



Trước khi gặp Bảo, Thu cũng biết rất nhiều chàng trai cùng hoàn cảnh, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn với một người giống mình.



“Em luôn nghĩ rằng bản thân mình đã khiếm khuyết, đi lại khó khăn. Nếu chồng mình cũng như vậy, thì cuộc sống sau này sẽ thế nào, “Em luôn nghĩ rằng bản thân mình đã khiếm khuyết, đi lại khó khăn. Nếu chồng mình cũng như vậy, thì cuộc sống sau này sẽ thế nào, gia đình sẽ phản ứng ra sao, con cái sẽ như thế nào?”, cô tâm sự. Nhưng khi gặp Bảo, mọi hình mẫu tiêu chuẩn của Thu đều tan biến. Khi đến với Bảo, Thu suy nghĩ nhiều và tự xác định tư tưởng, tâm lý cho mình về cuộc sống, về những khó khăn trong những ngày tiếp theo. Nhưng chưa bao giờ cả hai có ý nghĩ bỏ cuộc.



Tuy nhiên, cô vui vẻ cho biết: “Không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại chúng em có nhau là hạnh phúc, là động lực để cùng nhau cố gắng, cùng nhau truyền lửa đến cộng đồng”.



Chuyện tình của Thu và Bảo được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có không ít người phản đối, nghĩ rằng 2 đứa chứa chín chắn, quyết định vội vàng. Lần đầu về ra mắt gia đình, Thu đã rất lo lắng, không biết gia đình bạn trai sẽ phản ứng như thế nào. Thế nhưng, may mắn là cả 2 bên gia đình đều ủng hộ cặp đôi. Đó cũng là lý do hai người quyết định tổ chức đám cưới rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè.



Nhớ lại giây phút được Bảo cầu hôn, Thu vẫn rung rung cảm xúc. Cô cho biết, hôm đó, Bảo bảo mình bận công việc nên không nói chuyện được, rồi sau đó hẹn bạn gái đến buổi tối gặp nhau. Cô nàng Thu ngây thơ, không hề biết gì cho tới khi Bảo ngập ngừng đưa ra hộp nhẫn. “Cảm giác bất ngờ, hạnh phúc lắm”, Thu kể.



Điều đặc biệt, chiếc nhẫn đó là do tự tay Bảo làm. Anh chàng mất cả ngày hì hụi để làm chiếc nhẫn cầu hôn.





Anh chàng Bảo rất đam mê môn trượt patin

Bảo cũng bất hạnh không kém Thu, anh có một chân do khuyết tật bẩm sinh. Quê ở Ứng Hoà, Hà Nội, từ khi sinh ra, Bảo đã mắc bệnh phù chân voi. Gia đình chạy chữa nhiều nơi nhưng đến năm 2012, Bảo phải cắt bỏ một bên chân trái. Năm ấy, Bảo 19 tuổi - cái tuổi tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết.



Vượt qua cú sốc, Bảo tìm động lực sống ở những người cùng cảnh ngộ. Chàng thanh niên tự hỏi những người giống như mình, họ đã sống ra sao, đã làm được những gì và liệu mình có làm được như thế không. Thế rồi, Bảo quyết định chinh phục những thứ mà ngay cả người bình thường cũng khó làm được. Anh chàng này thử sức và rất có duyên với rất nhiều môn thể thao như trượt patin, bơi lội, leo núi trong nhà…

Cả hai đã tổ chức lễ cưới vào hôm 12/3/2020

Vào năm 2015, cậu tham gia Thế vận hội Thể thao mùa đông dành cho người khuyết tật được tổ chức ở Hàn Quốc. Anh thi đấu bộ môn trượt tuyết. Nếu như Thu là một cô gái duyên dáng và lạc quan thì Bảo là một chàng trai mạnh mẽ và quyết liệt với những mục tiêu mình đặt ra.



Cả 2 như sinh ra để dành cho nhau, Bảo mất chân trái, còn Thu mất chân phải. Họ như 2 mảnh ghép hoàn hảo. Ở bên Bảo, Thu cảm thấy an toàn, tin cậy. Còn ở bên Thu, Bảo được là chính mình, không câu nệ.



Chia sẻ về cuộc sống sắp tới, Thu cho biết, hiện tại Bảo là thầy giáo dạy trượt patin và chuyên bán đồ trượt patin. Sau khi kết hôn, cả hai vẫn chưa có ý định thay đổi gì về công việc.



Cặp đôi Lệ Thu- Ngọc Bảo đã tổ chức đám cưới vào ngày 12/3 vừa qua, dưới sự chúc phúc của những người thương mến.





Cô gái một chân có nụ cười truyền cảm hứng