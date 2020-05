Phú Yên: Nhờ nhặt giúp con dao rơi dưới giếng, người đàn ông gián tiếp khiến 2 người tử vong

Tin tức mới nhất ngày 21/5, báo Nhân Dân thông tin, đến khoảng 11h trưa ngày 21/5 lực lượng cứu hộ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn đang nỗ lực đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong thương tâm dưới giếng lên trên, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, TTXVN dẫn lại lời của người dân địa phương cho hay, vào khoảng 8 giờ ngày 21/5, tại thôn Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong dưới giếng.

Được biết, vào thời điểm trên có người hàng xóm tên Lợi đã nhờ anh Lâm Thoại Kỳ (sinh năm 1970) xuống giếng lấy giúp con dao bị rơi xuống trước đó. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau vẫn chưa thấy anh Kỳ leo lên, ông Lợi tiếp tục nhờ thêm Nguyễn Sơ (sinh năm 1982) đến giúp.



Hậu quả, ông Lợi chờ mãi cũng không thấy anh Sơ lên khỏi giếng. Quá sợ hãi, ông Lợi đã hô hào người dân xung quanh đến ứng cứu. Mọi người xác định cả 2 nạn nhân đều đã tử vong dưới giếng nên báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Thượng tá Trần Văn Ký, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) - cũng chính là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết, ngay khi nhận được tin báo lực lượng cứu hộ đã điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc trục vớt gặp nhiều khó khăn khi miệng giếng quá nhỏ, mà bên trong lại có cùng lúc 2 thi thể.



Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm cách đưa thi thể các nạn nhân lên khỏi giếng để thực hiện các bước khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Tại Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ ngạt khí độc khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương



