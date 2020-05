2 nhóm thanh niên lên mạng xã hội hẹn nhau ra nghĩa địa “huyết chiến” do mâu thuẫn từ trước

Công an TP Quy Nhơn ( Bình Định ) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 11 thanh niên liên quan đến vụ 2 băng nhóm dùng dao, rựa, súng bắn nhau, gây náo loạn tại phường Bùi Thị Xuân vào đêm ngày 25/3.

Theo điều tra, nhóm đầu tiên ở phường Trần Quang Diệu do Nguyễn Hoàng Hải cầm đầu và có 4 người khác là Võ Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Niệm, Lê Công Cường, Nguyễn Long Vũ.

Nhóm thứ hai ở phường Bùi Thị Xuân do Nông Văn Phú cầm đầu, các thành viên còn lại là Trần Văn Đông, Nguyễn Thành Công, Võ Hữu Trung, Ngô Ngọc Duy, Hồ Công Minh.

Một số đối tượng liên quan đến vụ "chuyết chiến" ở nghĩa địa



Đêm ngày 25/3, hai nhóm ôm hung khí đến điểm hẹn hò hét, đánh nhau, nổ súng rượt đuổi, gây náo loạn tại nghĩa địa phường Bùi Thị Xuân khiến người dân sợ hãi và bức xúc.

Sau đó, người dân trình báo sự việc lên Công an . Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, bắt giữ những người liên quan. Có một số đối tượng đang lẩn trốn đã bị Công an bắt giữ. Bước đầu, hai nhóm trên đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an TP Quy Nhơn vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án này để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Hỗn chiến vì đánh tiếp viên là người yêu của giang hồ