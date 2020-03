2 sân bay lớn nhất cả nước dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc từ trưa 1/3

Theo Tri thức trực tuyến Zing.vn, từ 12 giờ trưa 1/3, Cục Hàng không Việt Nam áp dụng quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi có thông báo mới.





Trước đó, kể từ ngày 25/2, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản thông báo về việc các chuyến bay từ vùng có dịch COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại 3 sân bay là cảng hàng không Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), cảng Phù Cát (Bình Định), cảng Cần Thơ (thành phố Cần Thơ).



Trao đổi với PV Zing.vn, đại diện Cục Hàng không khẳng định, quyết định này được đưa ra do 2 thành phố lớn nhất cả nước có lượng người dồn về nước quá đông, đang phải đối mặt với nguy cơ không đảm bảo được điều kiện cách ly y tế.

Cũng trong sáng nay, nhiều người Việt từ Hàn Quốc trở về bất ngờ khi hàng loạt chuyến bay từ Hàn Quốc về Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi... bị hủy. Thực tế, các chuyến bay từ Hàn Quốc vẫn có thể hạ cách ở 3 sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ được chỉ định như đã nói ở trên.



Liên quan đến quyết định này, theo lãnh đạo sân bay Vân đồn, chiều và đêm 1/3 có 2 chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến từ Hàn Quốc về Nội Bài đã xin hướng hạ cánh ở Vân đồn. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay chặng Hàn Quốc - Tân Sơn Nhất sắp tới cũng sẽ chuyển hướng sang Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

3 ngày gần đây, tại 2 sân bay là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đón hàng nghìn lượt khách từ Hàn về nước. Điều này khiến các sân bay gặp khó khăn trong việc bố trí nơi cách ly tạm thời do lượng khách quá đông, nhiều du khách phải chờ đợi cả nửa ngày.

