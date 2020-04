2 thanh niên chở bạn đi cấp cứu rồi đánh luôn bảo vệ bệnh viện, trên đường về thì tông chết người

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mới đây, Bệnh viện vừa trình báo công an vụ việc nhân viên bảo vệ bị hành hung.

2 thanh niên hung hãn hành hung bảo vệ. Ảnh cắt từ clip



Cụ thể, theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều ngày 8/4. Thời điểm trên, 1 thanh niên ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị thương ở tay và được 2 người bạn chở vào bệnh viện cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, những người này đậu ô tô trước cổng phòng cấp cứu. Theo quy định, ô tô đưa bệnh nhân đến chỉ được đỗ 5 phút để nhường đường cho xe cấp cứu. Tuy nhiên, ô tô này đã dừng đỗ lâu hơn quy định nên nhân viên bảo vệ tiến hành nhắc nhở tài xế đưa xe đi.

Sau khi đưa xe vào bãi gửi xe trong bệnh viện, 2 người này hung hãn quay lại đánh nhân viên bảo vệ rồi bỏ đi. Theo thông tin trên VOV , nam bảo vệ bị đánh chấn thương đầu, sưng gò má, bị thương sau vành tai trái và có biểu hiện chóng mặt, phải chụp CT.

Video: BVCC

Nguyễn Quang Sơn chia sẻ với "Tại khoa cấp cứu, công việc rất căng thẳng. Nếu người nhà bệnh nhân hiểu, chung tay thì công việc sẽ tốt hơn. Việc hung hãn, lao vào hành hung như trường hợp trên khiến chúng tôi lại càng áp lực hơn", bác sĩchia sẻ với Báo Dân Trí

Không những vậy, sau khi hành hung trọng thương nhân viên bệnh viện, 2 thanh niên nói trên còn gây tai nạn chết người.

Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, khi lái xe đến đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột), nhóm thanh niên đã tông vào một người phụ nữ đi đường khiến người này tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra đang mời nhóm thanh niên này lên làm việc.

Chiếc xe được cho là đã tông vào một người phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Đỗ (t/h)