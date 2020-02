2 thanh niên ở Quảng Ngãi thương vong vì cố gắng tháo “vật thể lạ” rơi xuống đất trong lúc dỡ nhà

Theo ông Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), trưa ngày 21/2, anh Đinh Văn Xuân (33 tuổi, trú tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với anh Đinh Văn Rếp (26 tuổi) đến giúp gia đình ông Đinh Văn Nga (ngụ cùng thôn Mang Tà Bá, xã Sơn Bua) tháo dỡ nhà để chuyển đến nơi ở mới.

Trong lúc tháo dỡ nhà, anh Xuân và anh Rếp phát hiện một khối hình tròn rơi từ sàn nhà xuống nhất. Vì không biết đây là thứ gì nên cả hai vô cùng tò mò. Hai nam thanh niên tạm gác chuyện dỡ nhà chuyển sang “khám phá vật thể lạ”.

Xã Sơn Bua - nơi xảy ra vụ việc

Trong lúc loay hoay tách “vật thể lạ” ra thì nó phát nổ khiến anh Xuân tử vong tại chỗ còn anh Rếp bị thương nặng. Phát hiện sự việc, ông Nga và một số người khác đã nhanh chóng đưa anh Rếp đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng huyện Sơn Tây xác định “vật thể lạ” có thể là bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, kết luận điều tra cuối cùng vẫn phải đợi tin từ phía cơ quan chức năng.

Về nạn nhân Xuân, chiều ngày 22/2, gia đình đã tổ chức lễ an táng. Sức Khỏe của anh Rếp vẫn chưa phục hồi, các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình để có phác đồ điều trị hiệu quả nhất.

