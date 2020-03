Bình Thuận: 2 tuyến đường ở Phan Thiết bị phong tỏa vì liên quan đến chùm ca nhiễm COVID-19

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, vào lúc 0h sáng nay ngày 13/3, các lực lượng Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành cách ly hai tuyến đường thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với chủng mới virus corona (COVID-19).

Hai tuyến đường bị cách ly là đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ số nhà 38 ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 48 ngã tư Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An) và tuyến đường Ngô Sĩ Liên (đoạn từ Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông).

2 tuyến đường này đều thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Thời gian cách ly tới 0h ngày 3/4/2020.

2 đoạn đường được cách ly từ 0h sáng nay. Ảnh: TTXVN

Được biết, khu vực cách ly này thuộc khu lưu trú chùm các bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm: Bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân thứ 34), bệnh nhân thứ 40 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34), bệnh nhân thứ 42 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34) và bệnh nhân thứ 43 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38).

Theo Pháp Luật TP.HCM, 2 tuyến đường bị cách ly có khoảng 100 hộ dân sinh sống. Từ 0h sáng 13/3, lực lượng cảnh sát và quân đội đã bắt đầu túc trực canh gác không cho bất kỳ người dân nào ra vào.

UBND thành phố Phan Thiết có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cách ly 2 tuyến đường trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

3h sáng 13/3 tại khu vực cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh: PLO

Trước đó, chiều 12/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca bệnh này đều ở Bình Thuận và có liên quan đến bệnh nhân số 34 - nữ bệnh nhân 51 tuổi đã khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và nhập cảnh vào Việt Nam sáng ngày 2/3/2020 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận đã có 9 ca nhiễm COVID-19 trên tổng số 44 ca bệnh của cả nước.

