Không cần đến spa đắt đỏ, đây là 20 cách làm trắng da tại nhà đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

1. Làm trắng da bằng chanh tươi

Trong chanh tươi có chứa hàm lượng vitami C dồi dào – một trong những chất chống lão hóa quan trọng, loại bỏ nám, tàn nhang và các sắc tố gây sạm da hiệu quả. Bên cạnh đó, chanh có chứa axit tự nhiên giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn giúp trẻ hóa làn da, se khít lỗ chân lông, làn da mịn màng và trắng sáng.

Chanh tươi tẩy tế bào chết, làm trắng da hiệu quả

Bạn có thể kết hợp chanh tươi cùng các nguyên liệu tự nhiên khác để tăng hiệu quả làm trắng. Trong đó, mặt nạ trắng da bằng chanh, cà rốt và dưa chuột được nhiều dị em yêu thích. Bạn lấy 4 muỗng nước ép dưa chuột, 2 muỗng nước ép cà rốt và 1 muỗng nước cốt chanh đều hòa đều tay. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên vùng da cần được làm trắng và để khoảng 10 phút, rồi rửa sạch lại với nước. Trong khi chanh và cà rốt sẽ giúp da trắng hồng, dưa chuột sẽ cấp nước giúp da căng mọng.

2. Làm trắng da bằng khoai tây

Khoai tây cũng là nguồn nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm trắng da hiệu quả. Thành phần của khoai tây có chứa lượng lớn vitamin C, E… cùng các chất chống oxy hóa . Thêm nữa, tinh bột có trong khoai tây có tác dụng làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn và làm sáng da nhanh chóng.

Công thức dưỡng trắng da phổ biến nhất đó là sự kết hợp của khoai tây và sữa tươi. Khoai tây sau khi làm sạch, bạn đem xay (nghiền nhuyễn) và trộn với sữa tươi với tỷ lệ 3:5. Bạn rửa mặt sạch sau đó thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 phút và rửa lại với nước mát. Thực hiện cách này khoảng 3-4 lần/tuần , làn da sẽ trắng sáng nhanh chóng.

3. Làm trắng da bằng dầu dừa

Vitamin E trong dầu dừa được biết đến là loại vitamin có khoáng chất giúp các sắc tố da hình thành và phát triển mạnh mẽ. Dầu dừa và sữa chua kết hợp với nhau tạo thành hỗn hợp mặt nạ trắng da cực kỳ tốt cho làn da. Trong sữa chua có chứa vi khuẩn có lợi có khả năng tiết ra kháng sinh tự nhiên giúp tái tạo da một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, sữa chua còn chứa acid lactic, giúp loại bỏ tế bào chết, giúp da mịn màng và trắng sáng hơn.

Bạn trộn dầu dừa và sữa chua với tỷ lệ 1:1 để làm mặt nạ dưỡng trắng da. Khi thoa hỗn hợp này, bạn kết hợp massage để tinh chất thẩm thấu vào da dễ dàng hơn. Giúp cung cấp độ ẩm, làn da căng mọng và mịn màng.

4. Làm trắng da bằng quả dứa

Quả dứa chứa hàm lượng vitamin C vô cùng dồi dào, có tác dụng ức chế các tế bào melanin bên trong, hạn chế hình thành các sắc tố đậm màu trên da và làm trắng da hiệu quả. Đặc biệt, dứa còn chứa Brôm – thành phần hỗ trợ tổng hợp protein, đồng thời lá chất chống viêm nhiễm, giúp chữa lành sẹo mụn và giảm sưng tấy.

Bạn kết hợp ½ chén dừa và đủ đủ xay nhuyễn cùng 2 muỗng dầu hạt nho và 1 muỗng nước cốt chanh tươi. Trước tiên làm sạch mặt bằng khăn ấm, giúp da giãn nở lỗ chân lông, sau đó trộn đều hỗn hợp và thoa lên khắp mặt. Thư giãn trong khoảng 15-20 phút, rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh. Hỗn hợp giúp tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm da trắng sáng và mịn màng.

5. Làm trắng da bằng đậu nành

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, trong sữa đậu nành có chứa nhiều axit amin, protein, canxi cùng các loại vitamin (A, E, PP, B12) và đặc biệt là isoflavone với hàm lượng cao – hormone thực vật tương tự như hormone estrogen của nữ giới. Bởi vậy, đậu nành có tác dụng làm da trắng sáng, mịn màng đồng thời giúp làn da tươi tắn.

Có thể uống hoặc tắm sữa đậu nành để làm trắng da

Thường xuyên dùng sữa tắm đậu nành giúp làn da mịn màng, giảm vết thâm nám và trắng sáng hơn. Bạn trộn 200ml sữa đậu nành nguyên chất cùng 1 thìa cà phê dầu oliu. Thoa đều hỗn hợp lên trên da và massage trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng thường xuyên 2-3 lần/tuần sẽ giúp làn da trắng sáng, mịn màng thấy rõ.

6. Làm trắng da bằng cà tím

Theo nghiên cứu, thành phần hợp chất chứa trong cà tím rất giàu vitamin nhóm B, phốt pho và các khoáng chất thiết yếu có lợi cho da. Từ đó giúp da trắng khỏe, đẩy lùi các vết thâm nám.

Công thức làm trắng da bằng cà tím vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch 1 qua cà tím, ngâm nước muối khoảng 10 phút để loại bỏ các độc tố. Sau đó thái lát mỏng khoảng 2mm, đắp lên da sau khi đã được làm sạch loại bỏ bụi bẩn. Bạn có thể thoa miếng cà tím theo vòng tròn để tăng hiệu quả làm trắng da. Giữ nguyên khoảng 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

7. Làm trắng da bằng quả chuối

Thành phần của quả chuối chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, B, E, kali… giúp ngăn ngừa lão hóa, làm mỡ nếp nhăn và dưỡng ẩm da hiệu quả.

Để tăng hiệu quả làm trắng da, bạn nên kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên khác. Bạn trộn đều hỗn hợp mật ong, chuối và sữa chua với lượng vừa đủ, rồi đắp lên da sau khi đã được làm sạch. Giữ nguyên hỗn hợp trên da khoảng 20 phút sau đó rửa lại với nước sạch. Mật ong có khả năng làm sạch, giúp da mịn màng, trong khi đó sữa chua chính là nguồn nguyên liệu chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho làn da. Bạn nên áp dụng ít nhất 2 lần/tuần để thấy hiệu quả rõ rệt.

8. Làm trắng da bằng rau mùi

Rau mùi là loại rau gia vị thông dụng, bên cạnh đó còn là nguyên liệu giúp trắng da, trị mụn, tàn nhang vô cùng hiệu quả. Lượng vitamin có trong rau mùi giúp chống lại sự nhiễm khuẩn, nhiễm trùng da, khử mùi rất hiệu quả. Đắp mặt nạ rau mùi thường xuyên sẽ giúp lỗ chân lông se khít, bảo vệ làn da, giúp da tươi tắn và rạng ngời.

Bạn xay khuyễn 1 nắm lá rau mùi, trộn đều với 1 thìa mật ong và 1 lòng đỏ trứng gà. Đắp hỗn hợp lên mặt và thoa đều trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Áp dụng cách này 2 lần/tuần, lượng vitamin và khoáng chất có trong rau mùi sẽ dưỡng trắng da nhanh chóng.

9. Làm trắng da bằng rau má

Thành phần của rau má có chứa hàm lượng lớn triterpenoids – chất giúp ức chế việc sản xuất dư thừa collagen trong các tế bào, kích thích tuần hoàn máu dưới da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới. Bên cạnh đó, trong dân gian xưa thường dùng rau má để thanh độc giải nhiệt, chữa các chứng bệnh như mẩn ngứa, rôm sảy, táo món, mụn nhọt…

Để dùng rau má làm trắng da, bạn sử dụng 150g rau má giã lấy nước pha cùng 2 muỗng đường và 100ml nước lọ. Bã sau khi giã có thể làm mặt nạ đắp lên da và nước lọc xong dùng để uống. Đắp bã khoảng 10 phút bạn có thể rửa mặt bằng nước ấm. Bạn có thể dùng nước rau má rửa mặt thay vì để uống. Kết hợp các cách sẽ giúp hiệu quả nhanh chóng hơn.

10. Làm trắng da bằng nước vo gạo

Theo phân tích từ các nhà nghiên cứu dinh dưỡng, nước vo gạo có chứa hàm lượng cao vitamin (B5, PP), các axit tự nhiên giúp da loại bỏ tế bào chết, giảm tình trạng da sạm đen, nuôi dưỡng làn da trắng sáng và mịn màng.





Nước vo gạo làm trắng da tự nhiên

Để làm trắng da, bạn hãy chắt lấy phần nước lắng đục phía dưới nồi sau khi đã vo gạo (vo sơ và bỏ nước đầu). Dùng nước vo gạo này thoa lên người và đợi đến khi chúng khô lại. Cuối cùng tắm lại bằng nước sạch. Ngoài ra, bạn có thể đổ nước gạo vào bồn rồi sử dụng nước này để tắm, ngâm khoảng 15-20 phút và cuối cùng tắm lại bằng nước sạch.

11. Làm trắng da bằng nha đam

Các dưỡng chất có trong nha đam giúp kích thích tái tạo các tế bào da, tái sinh các mô mới, giúp làn da sáng khỏe và trắng hồng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy, nha đam còn giúp ngăn ngừa tác động của ánh nắng mặt trời, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho làn da.

Bạn kết hợp nha đam cùng mật ong nguyên chất và tinh bột nghệ để tăng hiệu quả dưỡng da. Nha đam bạn chỉ sử dụng phần thịt, loại bỏ phần vỏ và nhựa xanh. Bạn đem xay nhuyễn trộn cùng với nghệ và mật ong, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da trong khoảng 20 phút . Cuối cùng rửa sạch mặt với nước ấm và dùng khăn mềm lau khô. Thực hiện 2-3 lần/tuần để tăng thêm hiệu quả làm trắng da.

12. Làm trắng da bằng bột sắn dây

Trong bột sắn dây có nhiều tinh bột, chất xơ, isoflavon, protein, lipid, glucid… giúp tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa những triệu chứng lão hóa sớm. Ngoài ra, chất isoflavon tương tự như hormone estrogen ở phụ nữ có trong bột của loại củ này có thể ổn định hoạt động của hormone này trong cơ thể, ngăn cản cơ thể bài tiết qáu nhiều sắc tố melanin – nguyên nhân chính gây sạm da ở phụ nữ.

Bạn trộn đều 2 thìa cà phê bột sắn dây nguyên chất cùng 2 thìa nước ép cà chua. Sau khi rửa mặt, bạn thoa hỗn hợp đều lên da kết hợp massage nhẹ nhàng. Đợi khi hỗn hợp khô lại, bạn có thể rửa sạch mặt. Áp dụng 3 lần/tuần bạn sẽ thấy da trắng sáng hơn rõ rệt.

13. Làm trắng da bằng rau mồng tơi

Rau mồng tơi có chứa nhiều dưỡng chất, khoáng chất, các loại vitamin (A, B, C…) giúp làm mờ các vết thâm, cải thiện mụn, loại bỏ nếp nhăn… đồng thời giúp da trắng sáng, rạng ngời.

Bạn lấy một nắm lá mùng tơi rửa sạch rồi mang ngâm với nước muối trong khoảng 10 phút. Sau đó, bạn vớt để ráo nước, cho lá mồng tơi vào máy xay sinh tố làm nhuyễn, lọc lấy nước cốt. Bỏ nước cốt vào chén nhỏ, thêm ít muối biển vào khuấy đều. Bôi hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng, thư giãn trong khoảng 20 phút và cuối cùng làm sạch với nước giúp se khít lỗ chân lông. Bạn thực hiện 2-3 lần/tuần sẽ giúp da trắng sáng đáng kể.

14. Làm trắng da bằng quả sung

Qủa sung chứa hàm lượng vitamin, dưỡng chất dồi dào. Do đó nó cũng được dùng để tạo ra loại mặt nạ giúp chống oxy hóa, trẻ hóa và làm trắng da.

Bạn chỉ cần nghiền quả sung, thêm 1 muỗng sữa chua để có thêm hiệu quả làm trắng da. Thoa hỗn hợp và massage đều tay theo chuyển động tròn. Để mặt nạ trong khoảng 10-15 phút rồi rửa kỹ bằng nước ấm.

15. Làm trắng da bằng giấm táo

Từ xa xưa, giấm táo đã được chứng minh hiệu quả vượt trội trong lĩnh vực làm đẹp .Đặc biệt là làm trắng, thu nhỏ lỗ chân lông, trị mụn, làm mờ vết thâm nám, nếp nhăn hiệu quả.

Giấm táo có công dụng trị mụn, trắng da hiệu quả

Bạn lấy 1 chén giấm táo nguyên chất, lấy bông thấm vào chén giấm táo và thoa đều lên da. Đợi khi giấm táo khô ráo trên da bạn có thể đi ngủ và rửa sạch mặt vào sáng hôm sau.

16. Làm trắng da bằng bột ngô

Bột ngô là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm trắng da cực kỳ hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin E dồi dào. Bạn trộn 100g bột ngô với 1 ít nước, thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng. Giữ nguyên trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bột ngô với sữa tươi, lòng trắng trứng… để tăng thêm hiệu quả.

17. Làm trắng da bằng cà chua

Thành phần cà chua có chứa nhiều vitamin (C, E) cùng với hàm lượng carotene, kali, sắt… rất tốt để làm đẹp cho da và tăng cường Sức Khỏe . Bạn có thể kết hợp cà chua cùng với khoai tây và dưa chuột để làm mặt nạ trắng da.

18. Làm trắng da bằng đậu phụ non

Bạn sử dụng đậu phụ non nghiền nhuyễn đắp lên da. Rửa sạch bằng nước ấm sau khoảng 20 phút. Từ lâu, phụ nữ Nhật Bản đã sử dụng đậu phụ để làm trắng và tránh sự lão hóa.

19. Làm trắng da bằng giá đỗ

Bạn dùng nước ép của 100 gram giá đỗ trộn cùng với 2 thìa mật ong. Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi được làm sạch, kết hợp massage nhẹ nhàng rồi rửa mặt lại bằng nước ấm sau 15 phút. Bạn áp dụng cách này 2-3 lần/tuần để có hiệu quả nhanh chóng.

20. Cách làm trắng da bằng lá dâu tằm

Lá dâu tằm làm trắng da tự nhiên

Lá dâu tằm có chứa thành phần alpha hydroxy acid giúp tái tạo tế bào mới, loại bỏ té bào chết, từ đó làm trắng da một cách tự nhiên. Bạn trộn 100g lá dâu tằm xay nhuyễn cùng 10ml mật ong. Thoa hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng trong vòng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn massage trẻ hóa làn da. Nguồn: Bí Quyết Làm Đẹp

Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi sử dụng chanh tươi làm trắng da





Như Quỳnh (t/h)