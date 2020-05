20 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, thôn Hạ Lôi được dỡ bỏ cách ly

Bản tin 6h00 ngày 6/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đã bước sang ngày thứ 20, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam vẫn là 271 trường hợp, trong đó có 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, tính đến hết ngày 5/5, đã có tổng số 232/271 người bệnh bình phục (chiếm 86%). Đặc biệt một trong số 3 bệnh nhân nặng là BN 161 cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên đã được công bố khỏi bệnh. Kết thúc giai đoạn điều trị COVID-19, cụ bà tiếp tục được điều trị phục hồi tai biến mạch não tại Khoa điều trị Hồi sức tích cực.



Thêm một tin vui là bệnh nhân thứ 19 đã trải qua gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân này từng rất nguy kịch, phải can thiệp ECMO trong nhiều ngày và từng 3 lần ngừng tim vượt được qua giai đoạn nguy hiểm.



Hiện sức khỏe bệnh nhân ngày càng tốt lên, ăn uống được, nói chuyện tốt, nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó trong quá trình điều trị, bệnh nhân thứ 19 đã từng rất nguy kịch, phải can thiệp ECMO trong người ngày và từng 3 lần ngừng tim.

Như vậy cả nước chỉ còn một bệnh nhân COVID-19 nặng là BN 91 phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Bệnh nhân này vẫn trong tình trạng nguy kịch, bị tràn khí màng phổi phải, đang được hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản, can thiệp ECMO. Đồng thời, bệnh nhân vẫn đang phải lọc máu, kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Liên quan đến tình hình các ổ dịch trên cả nước, đúng 0h ngày 6/5, ổ dịch thôn Hạ Lôi thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) với hơn 1 vạn dân chính thức được được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 28 ngày cách ly phòng dịch COVID-19.

Đúng 0h 00 phút ngày 6/5, ông Trần Thanh Hoài - Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh công bố quyết định tháo dỡ lệnh cách ly đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Thôn Hạ Lôi có 2.700 hộ dân với 11.500 người. Tất cả phải cách ly y tế trong 28 ngày, kể từ 8/4 khi phát hiện bệnh nhân 243. Hiện nay, người dân trong thôn có sức khỏe ổn định, không ghi nhận bất cứ ai có biểu hiện bất thường.



Hiện toàn huyện Mê Linh còn 26 trường hợp còn phải cách ly: 3 trường hợp F1 ở xã Mê Linh cách ly tập trung ở cơ sở của thành phố; 23 trường hợp cách ly theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (13 ca dương tính và 13 trường hợp nghi ngờ). Huyện cũng tiếp tục theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày với 616 người đã hết thời gian cách ly tập trung nhưng vẫn tự nguyện tiếp tục cách ly ở nhà thêm 14 ngày.

