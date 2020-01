20 ngày Nghị định 100, tiền phạt vi phạm nồng độ cồn hơn 40 tỷ đồng

Mới đây Cục CSGT Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/1 đến 20/01/2020, tức 20 ngày sau khi Nghị định 100/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.064 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong số, tổng số tiền phạt là 40 tỷ 564,3 triệu đồng.

Theo số liệu được công bố, các tỉnh, thành phố có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn là Tây Ninh (769 trường hợp), TP.HCM (583 trường hợp), Thanh Hóa (538 trường hợp), Đắk Lắk (512 trường hợp), Đồng Nai (441 trường hợp), Phú Thọ (375 trường hợp)…

Đặc biệt, một số địa phương ghi nhận nhiều trường hợp do được vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở như TP.HCM (239 trường hợp), Trà Vinh (169 trường hợp), Kiên Giang (168 trường hợp), Long An (159 trường hợp), Đồng Nai (157 trường hợp)…





Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

Ngoài ra, một số địa phương còn ghi nhận các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn cao như: Đắk Lắk (16 trường hợp), Trà Vinh (13 trường hợp), TP.HCM (8 trường hợp), Đồng Nai (7 trường hợp), Long An (7 trường hợ), Ninh Thuận (6 trường hợp)…

Các tỉnh, thành phố Bến Tre, Bình Định, Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc đã có các trường hợp người điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, đang trong thời kỳ cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020, lực lượng CSGT toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác huy động tối đa lực lượng để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tất cả các tuyến giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, nhất là trong 7 ngày nghỉ Tết.

