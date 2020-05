23 người chết và 14 người bị thương do tai nạn giao thông trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Ngày 1/5, số vụ tai nạn và số người chết tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do vi phạm nồng độ cồn, đi sai làn.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa công bố thống kê về tình hình an toàn giao thông trong ngày 1/5. Theo đó, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người và 14 nạn nhân bị thương.

Số người tử vong đã tăng gần gấp đôi so với ngày hôm qua (30/4). Cụ thể, trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người và 12 người bị thương.



Các vụ va chạm xảy ra trên đường bộ, trong khi đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn nào. Đối chiếu với cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy tăng thêm 6 vụ tai nạn và 3 người chết nhưng giảm 5 người bị thương.



Theo trung tá Vũ Anh Điệp (Phó phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn thuộc Cục CSGT), nguyên nhân các vụ tai nạn trong ngày 1/5 chủ yếu do tài xế vi phạm nồng độ cồn, vượt xe không đúng quy định, đi sai làn và không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Cùng ngày, CSGT ghi nhận nhiều tuyến cao tốc trên cả nước xảy ra tình trạng ùn tắc do phương tiện tăng đột biến như Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP.HCM - Long Thành - Dầy Giây, Nội Bài - Lào Cai. Nguyên nhân do số phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng cao. So với các ngày cuối tuần trước dịch COVID-19, lưu lượng xe tăng khoảng 30.000 phương tiện.



Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ngày 1/5 có 43.370 phương tiện giảm 9,8% so với ngày 30/4.

Hiện trường vụ lật xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 1/5



Đặc biệt, trong ngày nghỉ lễ thứ 2, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ đua xe trái phép xảy tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, An Giang, Trà Vinh và Tiền Giang.



Ví dụ, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng kiểm tra xử lý 21 đối tượng thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến 18) vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, một số phương tiện không có biển kiểm soát, chạy tốc độ cao trên tuyến, địa bàn quận Đồ Sơn. Đồng thời, công an tạm giữ 21 phương tiện, đã bàn giao các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.



Ngoài ra, trong ngày 1/5, CSGT cả nước đã xử lý trên 7.200 tài xế vi phạm luật, tăng gấp đôi so với cùng thời điểm của năm 2019.

