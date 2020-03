“Ngày buồn đau” của Colombo: 23 tù nhân chết sau vụ bạo loạn phản đối cách phòng chống COVID-19

Nhà tù La Modelo ở thủ đô Bogota mới xảy ra một vụ bạo loạn để vượt ngục. Sự việc gây hoang mang trong dư luận và khiến người thân của các phạm nhâu vô cùng đau buồn.

Bà Margarita Cabello, Bộ trưởng Tư pháp Colombia mô tả, sự kiện xảy ra tại nhà tù La Modelo là một vụ bạo loạn. Và “hôm nay là một ngày buồn đau cho đất nước", bà Cabello nói.

Tuy nhiên, những người ủng hộ các tù nhân vượt ngục lại nói rằng, các quan chức nước này đã đàn áp khi các tù nhân tổ chức một buổi biểu tình ôn hòa để đoài những điều kiện bảo vệ họ khỏi virus corona chủng mới gây bệnh viên đường hô hấp cấp (COVID-19).

Được biết, nhà tù La Modelo là nơi giam giữ cả nghi phạm và người bị kết án phạm tội từ trộm cắp cho đến buôn bán ma túy. Vụ bạo loạn xảy ra vào tối ngày 21/3.

Một số tù nhân chia sẻ video từ trong nhà tù và nói rằng, những người bên ngoài phòng giam của họ đã la hét lên khi những tiếng súng nổ ra. “Họ đã bỏ rơi chúng tôi ở đây! Họ coi chúng tôi như một con chó”, một tù nhân nói.

Người thân của các tù nhân ngồi bên ngoài nhà tù chờ tin

Ngày 23/3 đã có bằng chứng về bạo lực trong nhà tù: Cơ thể một người đàn ông nằm ngửa trên mái nhà, mặc quần short màu xanh sáng, đi giày thể thao màu trắng và áo len màu xám. Các thành viên trong gia đình tù nhân đeo khẩu trang bảo vệ và tụ tập bên ngoài để đợi chờ thông tin của người thân.

Nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức mà các tù nhân chết, chỉ nói rằng, 7 nhân viên trại giam đã bị thương, 2 người nguy kịch sau vụ bạo động.

Bộ trưởng Cabello nói rằng, không có tù nhân nào trốn thoát và cho đến nay, không ai bị chẩn đoán mắc COVID-19. Còn ông Jhon Leon, giám đốc của Tổ chức Judicial Solidarity (Đoàn kết Tư pháp) - một tổ chức hoạt động để cải thiện tình trạng sống của tù nhân cho biết: Các tù nhân đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình trân toàn quốc vào tối ngày 21/3 sau 2 tuần liên tiếp nhau để phàn nàn về tình trạng tù đày mà không nhận được hồi âm nào cả.

Hồi đầu tuần, một nhóm tù nhân và thân nhân của họ đã đưa ra tuyên bố nói rằng, các nhà tù ở Colombia không có đủ bác sĩ, y tá cũng như thuốc điều trị các bệnh cơ bản.

Ông Leon cho biết, có khoảng 5.000 tù nhân bị giam trong nhà tù La Modelo. Một phòng giam có đến 6 người, trong khi những người khác ngủ ở hành lang. Họ cũng muốn biết thêm thông tin về việc có bất kỳ tù nhân nào được xét nghiệm virus chưa. Đây là một cuộc biểu tình ôn hòa, các phản ứng của chính quyền đã quá tay, ông Leon nói.

Colombo đã xác nhận 231 trường hợp nhiễm virus và 2 trường hợp tử vong vào ngày 22/3. Với các nhà tù khét tiếng quá đông và thường xuyên xảy ra bạo lực, nhiều người lo ngại rằng virus có thể lan nhanh chóng. Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp ban đầu, bao gồm cấm người thân đến thăm, giảm số lượng tù nhân ở một số khu vực nhất định để tạo thêm khoảng cách giữa mọi người cũng như tổ chức các đội vệ sinh khử trùng. Một nhóm gồm 10 tù nhân sẽ được điều đi làm khẩu trang.

Tuy nhiên, những người ủng hộ nhân quyền muốn chính phủ tiến xa hơn, thực hiện các biện pháp như giải phóng những người sắp kết thúc bản án hoặc bị bỏ tù như một biện pháp phòng ngừa cho các tội phạm không bạo lực.

Nga Đỗ (t/h)