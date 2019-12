24 chỉ vàng “không cánh mà bay”, ông bố ngã ngửa khi phát hiện hung thủ là con gái diệu

Khi bị Công an “sờ gáy” Mỹ mới chịu khai nhận rằng đã 11 lần lấy trộm vàng của bố, mỗi lần lấy từ 1 – 2 chỉ vàng mang ra tiệm cầm đồ bán để lấy tiền tiêu xài.

Theo tin từ tờ VTC , ngày 19/12, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thị Mỹ (26 tuổi, ngụ tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, nạn nhân chính là bố đẻ của Mỹ - ông Trần Văn Điện (61 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 17/12, ông Điện phát hiện 24 chỉ vàng cất trong kho chứa lúa của gia đình “không cánh mà bay”. Nghi ngờ có kẻ trộm bên ngoài đột nhập vào ăn cắp nên ông Điện tức tốc đến Công an huyện Núi Thành báo án.



Xác định đây là khối lượng tài sản lớn đối với một người nông dân nên cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc Xác định đây là khối lượng tài sản lớn đối với một người nông dân nên cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra . Qua xác minh thì phát hiện con gái ông điện là Mỹ có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã triệu tập lên trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra Mỹ khai: Vào tháng 10/2018, Mỹ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và em gái ruột liên quan đến việc có dấu 24 chỉ vàng ở trong thùng chứa lúa của gia đình. Từ đó Mỹ nảy sinh ý định lấy trộm nhằm mục đích đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Mỹ tại cơ quan điều tra

Còn theo tờ Thanh niên đưa tin, sau khi nghe được câu chuyện của bố và em gái, Mỹ đã theo dõ và biết được chính xác chỗ bố giấu vàng trong thùng chứa lúa. Lợi dụng lúc gia đình không có người ở nhà thì lẻn vào ăn trộm vàng.

Được biết, từ tháng 10/2018 đến thời điểm bị phát hiện, Mỹ đã lấy trộm 11 lần, mỗi lần khoảng 1 – 2 chỉ vàng. Lần cuối cùng Mỹ ra tay lấy trộm vào ngày 17/12, Mỹ trộm 2 nhẫn vàng (mỗi nhẫn 2 chỉ vàng). Tất cả số tiền bán được Mỹ mang đi mua sắm, tiêu xài cho bản thân.

Đầu năm 2019 tại Quảng Nam cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, bà Trần Thị Hạnh (trú tại xã Đại Thạnh) trình báo với Công an huyện Đại Lộc rằng đã bị mất 49 cây vàng (khoảng 1,8 tỷ đồng) giấu trong thùng đựng lúa để trong nhà. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 27/2/2019.

Theo hàng xóm, vợ chồng bà Hạnh làm nghề buôn lúa gạo, ngôi nhà bà Hạnh ở khá đơn sơ và không có hệ thống camera quan sát. Chính vì vậy việc điều tra, truy tìm hung thủ trở nên khó khăn hơn đôi chút.

Thu Nga (t/h)