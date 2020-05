24 người chết, 22 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa cập nhật số liệu về tình hình an toàn giao thông trong ngày 2/5. Theo đó, trên đường bộ cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn, làm chết 24 người, bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 1 vụ tai nạn (tăng 3,2%) và 3 người chết (tăng 14,2%), đồng thời tăng 3 người bị thương (tăng 15,7%).

Đường sắt, không xảy ra vụ tai nạn nào. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết.

Đường thủy, không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2019, không tăng không giảm.

Số người chết do tai nạn giao thông tăng liên tiếp trong 3 ngày nghỉ lễ (Ảnh Zing

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân các vụ tai nạn đường bộ là do các chủ phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn khoảng cách.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 61 người và làm bị thương 48 người. Riêng đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn nào trong 3 ngày nghỉ vừa qua.



Qua báo cáo của 63 địa phương và các đội thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08), trong ngày 2/5 đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm, so với cùng thời điểm năm 2019, tăng 4.921 trường hợp (tăng 163,4 %), phạt tiền nộp kho bạc 2, 9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm đường bộ, so cùng kỳ của năm 2019, tăng 4.836 trường hợp (tăng 162,9%); tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô; tước 428 Giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 496 trường hợp.

Ngoài ra, 29 trường hợp vi phạm bị lập viên bản, phạt tiền nộp kho bạc 57,7 triệu đồng, tước 3 giấy phép lái xe.



Còn trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 127 trường hợp vi phạm, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 71 trường hợp (giảm 35,8%); phạt tiền 11,2 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 1/5, một vụ van chạm giữa người điều khiển xe moto và cảnh sát giao thông đã xảy ra tại Km 25 đến Km 27 tỉnh lộ 769 theo hướng Dầu Giây - QL51, từ 16h đến 24h.



Thời điểm trên, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ các loại phương tiện cơ giới.



Đến 17h31 qua máy đo tốc độ tại Km25 thông báo phương tiện biển kiểm soát 59N3-077.03 chạy quá tốc độ 60/50 km/h. Đến km 26+550, Tổ công tác phát hiện phương tiện vi phạm và ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người vi phạm không dừng phương tiện mà điều khiển phương tiện lách sang trái lấn sang phần đường hướng ngược lại để bỏ chạy.

Khi đi được khoảng 100m thì phương tiện va chạm với mô tô đặc chủng biển kiểm soát 60A1-0125 do Trung úy Nguyễn Đình Thọ (SN 1992, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Long Thành) đang lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, trung úy Nguyễn Đình Thọ và người điều khiển phương tiện 59N3-077.03 bị thương nhẹ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Qua khai thác nhanh, người điều khiển xe gây tai nạn tên Ngô Văn Dững (SN 1993, cư ngụ ấp Trường Phú 1B, Trường Long, Phong Điền, TP. Cần Thơ). Qqua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Ngô Văn Dững là 93,31 mg/100ml máu.

Hà Ly (t/h)