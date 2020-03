242 người ở Thái Nguyên phải cách ly vì bệnh nhân 178 cố tình khai báo gian dối

Theo tin từ Vietnamnet.vn, Sở Y tế Thái Nguyên đã tiến hành điều tra dịch tễ ngay khi nhận được thông báo, bệnh nhân số 178 nhiễm COVID-19 đã từng đi có lịch trình dày đặc tại Thái Nguyên. Hiện, toàn bộ Bệnh viện Đại Từ (Thái Nguyên), bến xe Đại Từ, cửa hàng bánh mì Minh Hoa, toàn bộ xe Văn Phúc và khu vực nhà xe Văn Phúc, toàn bộ khu vực đường từ nhà xe Văn Phúc vào bệnh viện đều được phun khử trùng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Thái Nguyên cũng tiến hành xác minh, xác định 46 trường hợp F1, có tiếp xúc với bệnh nhân 178. Những trường hợp này là 8 bệnh nhân cùng phòng ở khoa Nội và 12 cán bộ y tế tại Bệnh viện Đại Từ. 26 người còn lại là lái xe Limousine, những hành khách đi cùng xe, lái xe ôm, những người bán hàng cho bệnh nhân 178 trước khi bà vào viện.

Được biết, các trường hợp F1 đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa Đại Từ, Bệnh viện Lao và bệnh phổi và Trung tâm Y tế huyện Phú Lương.

Ngoài ra, ngành y tế Thái Nguyên còn xác định được 196 trường hợp F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần). Những người này hiện đã được yêu cầu cách ly tại nhà và hướng dẫn tự phòng bệnh, tự theo dõi Sức Khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc vòng 1.

Bệnh nhân 178 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Trước đó như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, bệnh nhân 178 nhiễm COVID-19 là bà H.T.N, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ. Qua khai thác lịch trình di chuyển của BN178 cho thấy, 15h chiều 27/3 bà N. có đi xe khách từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về thị trấn Đại Từ, sau đó vào thẳng Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ để khám bệnh, với triệu chứng đau đầu, chóng mặt.

Dù từ ổ dịch Bạch Mai về nhưng bà N. lại khai báo gian dối rằng: Chỉ ở nhà, không đi đâu, bị đau đầu nên đến bệnh viện khám”. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được lập bệnh án, hồ sơ điều trị Khoa Nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Bởi vậy, người này được chuẩn đoán bị thiếu máu não.

Đến 20h ngày 27/3, bà n. bị sốt 37,6 độ C và đau họng. Khi tìm hiểu sâu hơn, các bác sĩ tại đây phát hiện bà N đã làm thuê ở Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng vừa qua với công việc đưa cơm đến các khoa, phòng.

Trước đó, ngày 25/3, bà N. được bện viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm xét nghiệm, chụp phim phổi bình thường, làm test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khi phát hiện bà N. có liên quan trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ đã lập tức đưa bà N. vào khu ly riêng, phun khử khuẩn toàn viện. Đến 15h chiều 28/3, bà N. được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên.

Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp

Nga Đỗ (t/h)