259 học viên năm cuối Học viện Biên phòng xếp bút nghiêm, nhận lệnh lên biên giới chống dịch

Theo Báo Tiền phong, trước tình hình dịch COVID-19 hoành hành, 259 học viên năm cuối của Học viện Biên phòng đã xếp gọn sách vở, nhận lệnh lên 4 tỉnh biên giới là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng để hỗ trợ chống dịch kể từ ngày 6/3.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải – Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, ngoài đội hình tăng cường từ Học viện Biên phòng, Bộ Chỉ huuy Biên phòng tỉnh cũng đã tăng cường 170 quân nhân lên tuyến đầu ngay từ khi dịch hoành hành bên Vũ Hán (Trung Quốc). Việc này nhằm “khóa chặt” COVID-19.

Cũng theo đại tá Hải, những học viên tăng cường năm nay đang có đợt thực tập vất vả nhưng rất sát thực tế. Việc này đem lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý bấu cho hành trình tương lai của họ.

Còn theo trưởng đoàn đội hình của Học viên Biên phòng tăng cường cho biên phòng Quảng Ninh – đại tá Đồng Sơn cho biết: Theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng , ngoài 259 học viên năm cuối, còn có hàng chục cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên quân y, huấn luyện viên chó nghiệp vụ. Riêng tuyến Quảng Ninh đã được tăng cường 60 người cùng 5 chó nghiệp vụ. 50 học viên Quảng Ninh lần này đều quê ở miền Trung trở vào các tỉnh miền Nam.

Gác đêm

Những học viên đi tăng cường phòng chống dịch ở biên giới đều là những người có tinh thần trách nhiệm cao, không quả lạnh giá, mưa ré. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.



Đơn cử như Trương Trùng Dương (SN 1998, quê Hướng Hóa, Quảng Trị, học viên Khoa Phòng chống ma tuý và tội phạm) từng 2 lần đạt giải Chiến sĩ khoẻ toàn lực lượng biên phòng nên được chọn vào Đội cơ động của Đồn Biên phòng Pò Hèn, sẵn sàng tăng cường cho các chốt của đồn khi có tình huống khẩn cấp. Dương cũng mới trực tiếp tham gia bắt một vụ người Việt vượt biên về nước và đưa vào khu cách ly.

Ngoài Dương còn có Lê Việt Dũng (SN 1998, quê Vũng Tàu) đứng quan sát khắp bờ sông biên giới dưới trời mưa tại mốc 1352 (2) thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Pò Hèn. Dũng kể, hàng ngày, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Thọ lái xe ca nô kèm cặp Dũng tuần tra kiểm soát dọc bờ sông khoảng 1km. Hơn nửa tháng nhận nhiệm vụ ở đây thì mưa liên tục 10 ngày. Có hôm mưa to, ướt hết chăn phải cởi áo đắp ngả lưng trong cái lạnh thấu thịt xương.

Học viên đi tuần cùng bộ độ chuyên nghiệp

Dù ăn ở tạm bợ, dồn hết tâm trí vào nhiệm vụ chống dịch nhưng các học viên luôn tuân thủ nghiêm mọi quy định , điều lệnh của nhà binh. Trong đó có việc thu dọn gọn ngày chỗ ăn ngủ giống như ở trường học.

Theo thượng tá Đỗ Thái Bình Vương - chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết: Thời gian này, các học viên phải tập trung hỗ trợ đơn vị phòng chống dịch, còn nhiệm vụ chuyên môn thực tập thì tạm gác lại. Vì các học viên chưa quen địa bàn nên về có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp kèm cặp đi tuần tra, kiểm soát chốt.

Dù phải trực liên tục nhưng học viên vẫn tranh thủ thời gian để ôn tập bài vở

Nhiệm vụ quan trọng của các học viên là phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị ở các tỉnh biên giới để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên được luân chuyển, xoay vòng nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ở những vị trí khó khăn nhất. Đặc biệt, các học viên trong đoàn tăng cường phải rèn luyện thực tập gắn với nhiệm vụ chống dịch và coi đây là điều kiện để xét tốt nghiệp.

Dù phải gác ngày, gác đêm nhưng các học viên luôn tranh thủ thời gian rảnh để tranh thủ ôn tập bài vở. Mặc dù chưa biết khi nào hết dịch nhưng phái trước họ là kỳ thi tốt nghiệp với vô vàn thử thách như ngoại ngữ chuyên ngành, tổ chức chỉ huy, tác nghiệp bản đồ… kết hợp với bài vở thu hoạch thực tế về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và nhiệm vụ chống dịch.

Bữa cơm, giấc ngủ vội của những chiến binh chống Covid-19

