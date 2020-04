26 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm 26 người thương vong, tăng 30% về số vụ so với năm ngoái.

Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 30/4 cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (TNGT), tất cả là giao thông đường bộ. Số liệu từ Cục CSGT, Bộ Công an cho thấy có 14 người chết, 12 người bị thương trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, so sánh với ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm 2019 (27/4), số vụ tai nạn giao thông đã tăng 6 vụ (tương đương 30%), số người chết 2 người (tương đương 12,5%) và số người bị thương giảm 4 người (tương đương 20%).

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, trong ngày 30/4, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản xử lý 3.518 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 4,211 tỷ đồng, tạm giữ 49 ô tô, 564 mô tô, xe gắn máy, tước 371 giấy phép lái xe. Đặc biệt, theo báo cáo của các địa phương, trong số các trường hợp vi phạm, có 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Theo báo cáo, trong hôm nay, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, phát hiện lập biên bản 86 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 139,35 triệu đồng.

Vành đai 3 đông đúc phương tiện đi lại từ chiều 29/4. Ảnh: Tiền Phong

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cũng đã ghi nhận sự xuất hiện trở lại của tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các lực lượng chức năng đã tăng cường phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn trên diện rộng, giúp người dân di chuyển thuận lợi.

Cũng theo báo cáo, những người tham gia giao thông hầu hết đều tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế để phòng dịch COVID-19 tại các khu vực bến xe. Tuy nhiên, do lượng hành khách đông dẫn đến tình trạng chen lấn khiến công tác đảm bảo khoảng cách phòng dịch gần như không thể thực hiện được.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó, thực hiện Công điện số 480/CĐ-TTg ngày 23/4 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2020, Ủy ban ATGT Quốc gia đã thông báo số điện thoại tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự ATGT.

Phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông – 0995676767, 0692342608.

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ: 0983.60.8989 (Vụ Vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0916608085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0962665959 (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải).

Phản ánh và yêu cầu giải đáp trong lĩnh vực giao thông đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565. Lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916562119. Lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo số: 0243.8451888.

Kiều Đỗ (t/h)