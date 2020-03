3 anh em ruột lầm lũi đạp xe bỏ nhà đi gần 50km vì… giận dỗi bố mẹ

Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, do dỗi bố mẹ nên 3 anh em ruột (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi) đã bỏ nhà đi bằng 2 xe đạp. Các em đạp hơn 50km từ Bắc Ninh lên Hà Nội.

Theo anninhthudo.vn, khoảng 16h30 ngày 29/3, trong quá trình tuần tra, Công an phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) phát hiện 3 cháu nhỏ (2 trai, 1 gái) ngồi ngủ gục bên cạnh 2 chiếc xe đạp ở khu vực Đàm Trấu. Các cháu bé được phát hiện trong tình trạng thất thần.

Các Công an viên tiếp cận hỏi thăm thì các cháu tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhất quyết không nói tên tuổi, nơi ở. Sau gần 1 giờ động viện, quan tâm, Công an viên đã đưa được 3 cháu bé về trụ sở Công an phường.

Tại trụ sở Công an, 3 cháu bé vẫn quyết tâm không nói chuyện. Nhận định, có thể 3 cháu bé bỏ nhà đi chơi, là người tỉnh ngoài đến Hà Nội. Hơn 1 giờ đồng hồ ở trụ sở Công an phường, các em đã bớt sợ hãi và nói không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ sống ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Gia đình nhận lại 3 cháu bé bỏ nhà đi

Sau thời gian kiên trì dò hỏi thông tin từ các em cùng việc phối hợp với thông tin từ Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh ), Công an phường Bạch Đằng đã tìm thấy địa chỉ cư trú của 3 cháu bé là ở xã Dũng Liệt.

Khoảng 19h cùng ngày, Công an phường Bạch Đằng đã liên lạc được với mẹ 3 cháu bé là chị Nguyễn Thị Thanh, 38 tuổi, trú ở thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt. Ngay sau đó, gia đình chị Thanh đã đến Công an phường Bạch Đằng để nhận con.

Khi tìm được các con, gia đình chị Thanh tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Trước khi về chị đã viết lá thư cảm ơn các cán bộ Công an với nội dung: “Tôi xin cảm ơn các anh Công an phường Bạch Đằng, Công an Thủ đô. Tôi chỉ biết chúc các anh thật nhiều Sức Khỏe để đạt nhiều thành tích và việc tốt hơn nữa, đảm bảo tốt an ninh trật tự Thủ đô”.

Nga Đỗ (t/h)