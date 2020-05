3 bác sĩ Nga ngã từ cửa sổ bệnh viện đầy bí ẩn giữa lúc dịch căng thẳng khiến nhiều người hoang mang

Trong số 3 bác sĩ ngã từ cửa sổ Bệnh viện thì 2 người đã tử vong, 1 người vẫn đang nằm viện. Cả 3 vụ việc đều đang được các nhà chức trách Nga điều tra nhưng vẫn gây ra những cuộc tranh luận mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội



Ngày 2/5, một bác sĩ cấp cứu ở Voronezh (miền Tây nước Nga) tên Alexander Shulepov đã rơi xuống từ cửa sổ tầng 2 của bệnh viện Novousmanskaya sau khi than phiền vì bị ép làm việc dù nhiễm COVID-19. Tuy không tử vong nhưng người này bị nứt hộp sọ nên đang trong tình trạng nguy kịch.



Alexander Kosyakin - đồng nghiệp của Shulepov và cũng là người cùng quay video cho thấy Shulepov bị ép làm việc dù nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và nhập viện với mục đích điều trị vào 22/4. Trước đó, ông Kosyakin từng chỉ trích lãnh đạo bệnh viện về việc thiếu các thiết bị bảo hộ y tế và bị cảnh sát thẩm vấn với cáo buộc lan truyền thông tin giả mạo.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bệnh viện Novousmanskaya lại khẳng định trong 1 tuyên bố rằng, Shulepov đã được nghỉ làm và yêu cầu nhập viện ngay sau khi báo tin mắc COVID-19.



Đến đoạn video thứ 2 được bác sĩ Shulepov đăng tải có sự xuất hiện của ông Igor Potanin - bác sĩ trưởng bệnh viện lại bác bỏ những tuyên bố cảm tính ban đầu và khẳng định, bệnh viện có đầy đủ thiết bọ bảo hộ. Được biết, ông Shulepov là bác sĩ thứ ba ở Nga gặp tai nạn ngã từ cửa số bệnh viện trong 2 tuần qua.



Cục Y tế Khu vực thuộc Bộ Y tế Nga thông báo, trước đó vào 1/5, bà Elena Nepomnyashchaya - quyền bác sĩ trưởng tại một bệnh viện ở Kraznoyarsk (Siberia) cũng đã ngã từ cửa sổ trong một cuộc họp với giới chức y tế khu vực khi đang thảo luận về biến bệnh viện thành một cơ sở điều trị COVID-19. Khi đó, bà Nepomnyashchaya được cho là đã phản đối gay gắt đề nghị này do bệnh viện thiếu thiết bị bảo hộ. Sau 1 tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà Nepomnyashchaya đã tử vong.

Ảnh minh họa.



Ngay sau phụ việc, Cục Y tế Khu vực thuộc Bộ Y tế Nga đã bác bỏ các cáo buộc và nhấn mạnh bệnh viện đủ điều điện để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và toàn bộ nhân viên đều được đào tạo và trang bị bảo hộ đầy đủ.



Hôm 24/4, Natalya Lebedeva, lãnh đạo Dịch vụ Cấp cứu tại Star City, cơ sở huấn luyện chính cho các phi hành gia Nga cũng ngã từ cửa sổ và tử vong. Nơi điều trị cho bà Lebedev cho biết, người này đã được điều trị vì nghi mắc COVID-19 cho đến khi xảy ra tai nạn đáng tiếc.



Tính đến sáng 5/5, Nga đã ghi nhận tổng cộng 145.268 ca nhiễm COVID-19 với 1.356 trường hợp tử vong. Trong số đó, đã có 18.095 người được điều trị khỏi và hồi phục. Hiện tại, Nga đang là điểm nóng mới của dịch bệnh châu Âu nói riêng và thế giới nói chung khi những ca mắc mới được ghi nhận không ngừng tăng theo từng ngày.



Thùy Nguyễn (t/h)