Du khách nước ngoài nhiễm COVID-19 gây viêm phổi nặng được xuất viện: 'Cảm ơn Việt Nam'

3 bệnh nhân nhận giấy chứng nhận xuất viện

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 53, 75, 89. Bệnh nhân 53 là nam du khách Czech 53 tuổi đến TP HCM ngày 10/3, được xác định mắc bệnh do có tiếp xúc với người Italy khi ở Czech. Ông khởi phát bệnh ngày 13/3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi, khám tại Bệnh viện y học cổ truyền TP.HCM, ảnh chụp X-quang cho thấy có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi.



Sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, ông được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cơ sở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 53 người Czech cảm ơn các bác sĩ Việt Nam



Bệnh nhân 89 là nữ du học sinh 22 tuổi từ Mỹ về, ngụ quận 7, TP HCM. Cô cho biết về Việt Nam ngày 17/3, lấy mẫu xét nghiệm xác định dương tính. Cô sốc khi nhận kết quả vì trước đó không có triệu chứng, không sốt ho nhưng không cảm thấy sợ hãi.



Bệnh nhân thứ 3 được xuất viện là bệnh nhân 75, nữ 40 tuổi ngụ quận 2, đi thăm người thân ở Anh.

Được biết, trong chiều 29/3, bốn bệnh nhân 64, 66, 79, 90 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng xuất viện.



Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi với 300 giường được bố trí tại Trường quân sự thành phố ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.



Bệnh viện hoạt động từ ngày 10/2, ban đầu dùng cách ly tập trung những người có yếu tố dịch tễ nhưng chưa có triệu chứng lâm sàng. Khi thành phố lập thêm các khu cách ly tập trung mới, đây trở thành nơi chuyên điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ và mắc bệnh từ các nơi khác chuyển đến.

Hiện TP.HCM ghi nhận 45 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 10 người đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 3 bệnh viện là Bệnh nhiệt đới TP HCM, Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở Cần Giờ.

