3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, sẽ được xuất viện vào ngày 27/3

Cụ thể, 3 trường hợp được điều trị thành công gồm: 2 bệnh nhân người Anh là bệnh nhân thứ 22 và 23 được công bố mắc bệnh ngày 8/3. Và bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh, được xác nhận mắc bệnh ngày 10/3, bệnh nhân này bị lây nhiễm trong khi tư vấn bán hàng cho 2 bệnh nhân 22 và 23.

Hai bệnh nhân người Anh đến siêu thị Điện máy xanh và có tiếp xúc gần khiến 1 nữ nhân viên tại đây bị lây bệnh

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 6 ca mắc bao gồm: 3 người nước ngoài, 1 người Việt bị lây nhiễm trực tiếp và 2 người Việt nhập cảnh về nước đều được cách ly tập trung ngay sau khi xuống sân bay. Trong số này có 3 trường hợp kể trên đã được điều trị thành công.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng



Các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng ở khu riêng biệt được bố trí tại khoa Y học nhiệt đới.



Bác sĩ Nhân xác nhận, trong số 6 ca bệnh, 3 trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

