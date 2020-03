3 ca bệnh nặng đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên

Liên quan đến tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, mới đây, Bộ Y tế đã công bố về tình trạng của 4 ca bệnh nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội).

Theo đó, trong 4 ca bệnh nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực đã có 3 người được xác định âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Bệnh nhân số 49 được tuyên bố khỏi bệnh sáng 31/3.

Các bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần. Tuy nhiên, do có các bệnh lý nền nên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, cần điều trị tích cực. Cụ thể, bệnh nhân số 19 (bác của bệnh nhân số 17 - trú Trúc Bạch, Hà Nội) có tiền sử rối loạn tiền đình, hiện không sốt, đang điều trị bằng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo). Hai bệnh nhân người Anh 69 tuổi và 74 tuổi có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và lymphoma. Ngoài ra còn nam bệnh nhân người Việt 50 tuổi.

Trong những ngày qua, sức khỏe của các bệnh nhân đã có tiến triển tốt hơn. Hiện còn 2 bệnh nhân đang phải thở máy, lọc máu; 1 bệnh nhân đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; bệnh nhân còn lại thở máy không xâm nhập.

Tính đến 6h sáng ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, tổng số ca bình phục là 55 gồm 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1), 39 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6-30/3 đã được chữa khỏi (giai đoạn 2).

