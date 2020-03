3 cách làm gel rửa tay khô tại nhà cực đơn giản, vừa diệt khuẩn mà không lo khô da

Khi các sản phẩm gel rửa tay khô trên thị trường không chứng minh được chất lượng và khả năng diệt khuẩn, bạn có thể cần đến một số cách làm gel rửa tay khô an toàn, tại nhà.

Dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khiến các loại nước rửa tay trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết. Trong đó, các loại gel nước tay khô rất được ưa chuộng vì sự tiện lợi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), trong nước rửa tay khô cần có tối thiểu 60% lượng cồn để có tác dụng tương tự dung dịch sát khuẩn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng có khả năng diệt khuẩn và đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tìm hiểu một số Cách làm gel rửa tay khô tại nhà bằng các nguyên liệu sẵn có.

Cồn 90 độ pha loãng



Thực tế hầu hết các sản phẩm cồn rửa tay trên thị trường đều sử dụng cồn 70-75 độ. Bạn hãy pha loãng dung dịch cồn 90 độ theo tỷ lệ 7:3 để rửa tay bởi các chuyên gia đánh giá đây là tỷ lệ tối ưu để sát khuẩn.



Nếu không mua được nước rửa tay y tế thì hãy tận dụng cồn 90 độ, pha loãng thêm khoảng 30ml nước để thành cồn 70 độ vẫn đảm bảo khả năng diệt khuẩn.



Lưu ý dùng cồn có thể làm khô da tay, gây bong tróc, phồng rộp da. Bạn có thể kết hợp thêm một chút tinh dầu hoặc pha thêm các loại toner hoặc tinh chất dưỡng da để tăng thêm độ ẩm mà không làm giảm khả năng diệt khuẩn.



Tinh dầu tràm trà pha loãng



Bệnh viện tại phương Tây đã phải sử dụng tinh dầu tràm để rửa tay. Tinh dầu tràm được chứng minh có khả năng khử trùng tốt.



Hòa loãng tinh dầu tràm theo tỷ lệ tương tự như cồn hoặc vài giọt tinh dầu tràm trà vào dung dịch rửa tay trung tính để tăng sức diệt khuẩn.



Nha đam và cồn



Cồn có tính diệt khuẩn trong khi nha đam dưỡng da và cũng có tác dụng làm sạch. Nha đam đem bỏ vỏ, bỏ gai hai bên. Lấy 6 phần cồn và 4 phần gel nha đam, khuấy đều.



Nếu muốn có màu thì thêm màu thực phẩm vào là bạn được một hũ gel rửa tay tự làm. Ưu điểm của nó là không bay hơi nhanh cũng không gây khô da. Có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh sau 2-3 phút thì lấy ra để tạo cảm giác mát lạnh khi sử dụng.



Cách làm gel rửa tay khô bằng nha đam, tinh dầu và rượu. 1/4 chén gel nha đam và 60ml rượu vodka cho vào bình xịt mini lắc đều cho đến khi các thành phần trộn lẫn vào nhau. Sau đó, cho thêm khoảng 2 giọt tinh dầu cây trà và tiếp tục lắc đều là bạn đã có được hỗn hợp nước rửa tay vừa diệt khuẩn mà không gây hại cho da tay. Rượu vodka cùng tinh dầu đều có khả năng diệt khuẩn, thêm gel nha đam dưỡng ẩm, vừa an toàn vùa rẻ tiền.

WHO hướng dẫn rửa tay ngăn ngừa virus corona

Hà Ly (t/h)